Первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила об уходе в отставку

Она подчеркнула, что продолжит возглавлять партию до тех пор, пока не будет избран новый руководитель. Причины своего решения Стерджен не объяснила, но подчеркнула, что оно не было принято из-за политической обстановки в Шотландии. Как пишет Sky News, у нее развился конфликт с правительством Великобритании на фоне выхода страны из ЕС и сопутствующего требования Шотландии о получении независимости.