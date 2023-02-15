Первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила об уходе в отставку
Первый министр Шотландии Никола Стерджен, занимавшая этот пост с 2014 г., уходит в отставку. О своем решении она сообщила в ходе пресс-конференции в Эдинбурге.
«Сегодня я объявляю о своем намерении уйти с должности первого министра и лидера моей партии», – сказала она.
Она подчеркнула, что продолжит возглавлять партию до тех пор, пока не будет избран новый руководитель. Причины своего решения Стерджен не объяснила, но подчеркнула, что оно не было принято из-за политической обстановки в Шотландии. Как пишет Sky News, у нее развился конфликт с правительством Великобритании на фоне выхода страны из ЕС и сопутствующего требования Шотландии о получении независимости.
Стерджен занимала пост первого министра Шотландии с 2014 г. и возглавляла Шотландскую национальную партию, которая выступает за выход страны из состава Великобритании. Она сменила на этом посту Алекса Салмонда, который также выступал за независимость Шотландии и провел в стране референдум по этому вопросу. Тогда 55,42% проголосовавших высказались против независимости, 44,58% – за отделение.
Стерджен стала первой женщиной на должности первого министра страны и сохраняла за собой пост дольше всех предшественников. В Шотландскую национальную партию же она вступила, когда ей было 16 лет.
Политик также выступала против процесса выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit). Она неоднократно называла это решение ошибочным. В итоге закон о выходе королевства из ЕС был одобрен королевой Елизаветой II 16 марта 2017 г. После этого она неоднократно поднимала вопрос о проведении нового референдума, который позволит сохранить членство в ЕС. Однако новое голосование так и не было проведено.