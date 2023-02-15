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Первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила об уходе в отставку

Ведомости

Первый министр Шотландии Никола Стерджен, занимавшая этот пост с 2014 г., уходит в отставку. О своем решении она сообщила в ходе пресс-конференции в Эдинбурге. 

«Сегодня я объявляю о своем намерении уйти с должности первого министра и лидера моей партии», – сказала она. 

Она подчеркнула, что продолжит возглавлять партию до тех пор, пока не будет избран новый руководитель. Причины своего решения Стерджен не объяснила, но подчеркнула, что оно не было принято из-за политической обстановки в Шотландии. Как пишет Sky News, у нее развился конфликт с правительством Великобритании на фоне выхода страны из ЕС и сопутствующего требования Шотландии о получении независимости.  

Стерджен занимала пост первого министра Шотландии с 2014 г. и возглавляла Шотландскую национальную партию, которая выступает за выход страны из состава Великобритании. Она сменила на этом посту Алекса Салмонда, который также выступал за независимость Шотландии и провел в стране референдум по этому вопросу. Тогда 55,42% проголосовавших высказались против независимости, 44,58% – за отделение. 

Стерджен стала первой женщиной на должности первого министра страны и сохраняла за собой пост дольше всех предшественников. В Шотландскую национальную партию же она вступила, когда ей было 16 лет.  

Политик также выступала против процесса выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit). Она неоднократно называла это решение ошибочным. В итоге закон о выходе королевства из ЕС был одобрен королевой Елизаветой II 16 марта 2017 г. После этого она неоднократно поднимала вопрос о проведении нового референдума, который позволит сохранить членство в ЕС. Однако новое голосование так и не было проведено. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных