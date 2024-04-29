Захарова прокомментировала инцидент с проверкой в Литве автобуса из Петербурга

СМИ сообщили об инциденте с автобусом из России вечером 28 апреля. Транспорт стоял на литовской таможне с утра 27 апреля. Один из пассажиров рассказал изданию, что таможенники уже несколько раз тщательно проверили багаж 57 пассажиров, а некоторых из них отправили на детектор лжи.