Захарова прокомментировала инцидент с проверкой в Литве автобуса из Петербурга
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на ситуацию с автобусом, пассажиров которого в течение двух суток проверяли на литовской границе. По данным СМИ, некоторым людям пришлось пройти детектор лжи и отвечать на вопросы о принадлежности Крыма.
Направлявшийся из Санкт-Петербурга в Тирасполь автобус задержался на границе с Литвой на двое суток, писала «Комсомольская правда в Молдове».
«И ведь опять "цивилизованные" в ОБСЕ и Совете Европы не увидят ничего предосудительного, не заметят унижения человеческого достоинства, издевательства над здравым смыслом тоже не зафиксируют», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Права человека для Европы, по ее словам, – вещь абстрактная, и применяться она должна «исключительно в пользу интересов жителей "прекрасного сада"».
СМИ сообщили об инциденте с автобусом из России вечером 28 апреля. Транспорт стоял на литовской таможне с утра 27 апреля. Один из пассажиров рассказал изданию, что таможенники уже несколько раз тщательно проверили багаж 57 пассажиров, а некоторых из них отправили на детектор лжи.
«Кого-то спрашивали, чей Крым, а у кого-то интересовались отношением к военным событиям на Украине. По итогам этих проверок были "отсеяны" 17 человек, но автобус через границу так и не пустили», – говорилось в публикации.
Утром 29 апреля стало известно, что автобус после «двух суток мытарств» на литовской границе в итоге пропустили.