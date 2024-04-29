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Захарова прокомментировала инцидент с проверкой в Литве автобуса из Петербурга

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на ситуацию с автобусом, пассажиров которого в течение двух суток проверяли на литовской границе. По данным СМИ, некоторым людям пришлось пройти детектор лжи и отвечать на вопросы о принадлежности Крыма.

Направлявшийся из Санкт-Петербурга в Тирасполь автобус задержался на границе с Литвой на двое суток, писала «Комсомольская правда в Молдове».

«И ведь опять "цивилизованные" в ОБСЕ и Совете Европы не увидят ничего предосудительного, не заметят унижения человеческого достоинства, издевательства над здравым смыслом тоже не зафиксируют», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Права человека для Европы, по ее словам, – вещь абстрактная, и применяться она должна «исключительно в пользу интересов жителей "прекрасного сада"».

СМИ сообщили об инциденте с автобусом из России вечером 28 апреля. Транспорт стоял на литовской таможне с утра 27 апреля. Один из пассажиров рассказал изданию, что таможенники уже несколько раз тщательно проверили багаж 57 пассажиров, а некоторых из них отправили на детектор лжи.

«Кого-то спрашивали, чей Крым, а у кого-то интересовались отношением к военным событиям на Украине. По итогам этих проверок были "отсеяны" 17 человек, но автобус через границу так и не пустили», – говорилось в публикации.

Утром 29 апреля стало известно, что автобус после «двух суток мытарств» на литовской границе в итоге пропустили.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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