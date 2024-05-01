Постпредство России назвало дезинформацией позицию по передаче активов ЕС
Заявления ЕС о мерах против работающих в России европейских компаниях являются дезинформацией, заявили в постпредства России при Евросоюзе.
«Евросоюз продолжает дезинформировать мировую общественность, пытаясь навязать ей нарративы о якобы несоблюдении Россией международного права <...> Еще одно свидетельство того, что есовцы живут в созданном ими же мире», – говорится в сообщении.
По заявлению миссии, страны ЕС ведут против России торгово-экономическую войну, а из-за европейских санкций «мировое сообщество столкнулось с продовольственным и энергетическим кризисами».
Представитель дипслужбы ЕС Петер Стано ранее осудил решение России передать управляющей компании АО «Газпром бытовые системы» активы, принадлежащие европейским компаниям Ariston Holding N. V. и BSH Hausgerate GmbH. В дипслужбе ЕС заявили, что Россия якобы продолжает принимать меры против компаний ЕС, работающих в стране.
26 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, который передает акции российских дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate в управление «Газпром бытовые системы». Согласно документу, во временное управление «Газпром бытовые системы» переходит 100% долей в уставном капитале ООО «Аристон термо Русь» (принадлежит Ariston Holding N.V.) и 100% долей в уставном капитале ООО «БСХ бытовые приборы» (принадлежит BSH Hausgerate GmbH).
В итальянском МИДе заявляли, что вызовут посла России Алексея Парамонова после данного решения. Министр иностранных дел страны Антонио Таяни говорил, что связался с посольством России в Италии после «неожиданного решения» РФ.