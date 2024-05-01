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Постпредство России назвало дезинформацией позицию по передаче активов ЕС

Ведомости

Заявления ЕС о мерах против работающих в России европейских компаниях являются дезинформацией, заявили в постпредства России при Евросоюзе.

«Евросоюз продолжает дезинформировать мировую общественность, пытаясь навязать ей нарративы о якобы несоблюдении Россией международного права <...> Еще одно свидетельство того, что есовцы живут в созданном ими же мире», – говорится в сообщении.

По заявлению миссии, страны ЕС ведут против России торгово-экономическую войну, а из-за европейских санкций «мировое сообщество столкнулось с продовольственным и энергетическим кризисами».

Представитель дипслужбы ЕС Петер Стано ранее осудил решение России передать управляющей компании АО «Газпром бытовые системы» активы, принадлежащие европейским компаниям Ariston Holding N. V. и BSH Hausgerate GmbH. В дипслужбе ЕС заявили, что Россия якобы продолжает принимать меры против компаний ЕС, работающих в стране.

26 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, который передает акции российских дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate в управление «Газпром бытовые системы». Согласно документу, во временное управление «Газпром бытовые системы» переходит 100% долей в уставном капитале ООО «Аристон термо Русь» (принадлежит Ariston Holding N.V.) и 100% долей в уставном капитале ООО «БСХ бытовые приборы» (принадлежит BSH Hausgerate GmbH). 

В итальянском МИДе заявляли, что вызовут посла России Алексея Парамонова после данного решения. Министр иностранных дел страны Антонио Таяни говорил, что связался с посольством России в Италии после «неожиданного решения» РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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