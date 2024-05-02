Медведчук назвал имена организаторов трагедии в Одессе в 2014 году
Сожжение людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 г. было акцией устрашения, спланированной Киевом во главе с занимавшим на тот момент пост и.о. президента Украины Александром Турчиновым. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук в интервью ТАСС.
«Под председательством Турчинова за 10 дней до трагедии состоялось совещание по подготовке операции массового убийства в Одессе противников госпереворота», – рассказал он.
По утверждению Медведчука, в обсуждении приняли участие бывшие глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Валентин Наливайченко, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий, а также глава Днепропетровской областной государственной администрации Игорь Коломойский.
Доставку исполнителей обеспечивали Аваков, Парубий, Коломойский и его подручный Игорь Палица, заявил Медведчук. Он отметил, что последний за «успешное» проведение акции получил пост губернатора Одесской области. Медведчук подчеркнул, что все организаторы «должны понести суровую ответственность», их преступления «не должны иметь сроков давности».
Вечером 2 мая 2014 г. в Доме профсоюзов начался пожар. Ему предшествовали столкновения футбольных «ультрас» из Харькова и Одессы и сторонников «евромайдана» с его противниками, которые произошли в тот же день. Потасовки закончились разрушением палаточного лагеря активистов «антимайдана» на Куликовом поле, после чего те попытались укрыться в Доме профсоюзов. Радикалы блокировали выход из здания.
В результате стычек и пожара погибли 48 человек. Следствие так и не назвало виновных в трагедии и причину возгорания.