МИД Польши предложил создать бригаду войск ЕС без участия США
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил создать бригаду войск ЕС для быстрого реагирования на события в соседних странах без участия США. Он сообщил об этом в эфире телеканала TVP World.
«Я за тяжелую бригаду Европейского союза, это дало бы ЕС возможность немедленной реакции, чтобы не нужно было просить США о предоставлении их возможностей в случае каждой чрезвычайной ситуации на окраинах», – заявил он.
Сикорский также подчеркнул, что события на Балканах и в Северной Африке являются примерами ситуации, в которых Европа не должна обращаться к США.
1 мая армия Польши сообщила, что перебросит технику на север страны, в том числе к границам с Калининградской областью, в связи с учениями НАТО под названием Steadfast Defender 2024, что в переводе с английского означает «Стойкий защитник». Вооруженные силы республики предупредили, что кульминация наступит в период с 4 по 6 мая в районах Западно-Поморского, Поморского и Варминьско-Мазурского воеводств.
С 4 по 15 марта в северных районах Норвегии, Швеции и Финляндии проходили совместные учения 12 стран – членов НАТО под названием Nordic Response. Nordic Response – часть более масштабной серии военных учений Steadfast Defender 2024, в которых с 22 января по 31 мая примут участие приблизительно 90 000 солдат из всех стран – членов альянса. Это самые крупные учения со времен холодной войны.