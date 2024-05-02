МИД Польши предложил создать бригаду войск ЕС без участия США

1 мая армия Польши сообщила, что перебросит технику на север страны, в том числе к границам с Калининградской областью, в связи с учениями НАТО под названием Steadfast Defender 2024, что в переводе с английского означает «Стойкий защитник». Вооруженные силы республики предупредили, что кульминация наступит в период с 4 по 6 мая в районах Западно-Поморского, Поморского и Варминьско-Мазурского воеводств.