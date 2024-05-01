Польша перебросит военную технику к границе с Россией из-за учений
Армия Польши перебросит технику на север страны, в том числе к границам с Калининградской областью, в связи с учениями НАТО под названием Steadfast Defender 2024, что в переводе с английского означает «Стойкий защитник»., пишет ТАСС со ссылкой на предупреждение командования вооруженных сил республики.
Компандование попросило граждан проявлять особую осторожность и предупредило о возможности встретить на дорогах многочисленные военные колонны.
«Кульминация наступит в период с 4 по 6 мая в районах Западно-Поморского, Поморского и Варминьско-Мазурского воеводств», – говорится в сообщении.
30 апреля газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что специалисты по планированию НАТО считают маловероятным прямое вторжение России в соседнюю страну – члена альянса в ближайшем будущем.
В то же время некоторые чиновники в странах НАТО допускают возможность нападения через несколько лет. По данным WSJ, они опасаются, что Москва якобы может спровоцировать конфликт в соседних странах, агитируя местных русских, и использовать эту напряженность как предлог для вмешательства.
С 4 по 15 марта в северных районах Норвегии, Швеции и Финляндии проходили совместные учения 12 стран – членов НАТО под кодовым названием Nordic Response.
Nordic Response – часть более масштабной серии военных учений Steadfast Defender 2024, в которых с 22 января по 31 мая примет участие приблизительно 90 000 солдат из всех стран – членов альянса. Это самые крупные учения со времен холодной войны. Маневры запланированы на территории Германии, Греции, Венгрии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Финляндии и Эстонии. По данным официального сайта НАТО, серия учений Steadfast Defender делится на два этапа. Первый длился с января до середины марта и концентрировался на военно-морском компоненте в Атлантике и Арктике. На втором – с середины февраля по конец мая – задействованы все развернутые силы на воде, земле и в воздухе.