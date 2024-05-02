Можин: США сорвали поездку глав Минфина и ЦБ РФ на встречи МВФ и ВБ
США не выдали визы заместителю министра финансов Ивану Чебескову и первому заместителю председателя Банка России Владимиру Чистюхину, из-за чего российские представители не смогли присутствовать на весенних встречах Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне. Об этом сообщил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин в интервью «РИА Новости».
«Когда визы дали, они были не нужны. Это низость и подлость, доходящая до садизма», – отметил Можин.
По его словам, в нужные сроки США выдали визы только младшим сотрудникам ЦБ, а из Минфина визы вовремя не дали никому. Посольство США в Москве сообщило, что делегация могла получить визы только 16 апреля, когда конференция уже шла и командировки были отменены. Можин отметил, что именно в этот день проходила встреча заместителей министров финансов и председателей ЦБ стран БРИКС, которая была сорвана.
Это уже не первый случай, когда США не выдают визы российским делегациям или тянут с этим до последнего. 29 апреля первый заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что США не выдали визу представителю российской делегации для участия в заседании комитета по информации Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
В ноябре 2023 г. официальный представитель РФ Мария Захарова сообщила, что США выдали визы не всем российским представителям для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 15-17 ноября. В апреле того же года российская делегация во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым получила визы США только за неделю до поездки в Нью-Йорк на заседание Совета безопасности ООН.