Можин: США сорвали поездку глав Минфина и ЦБ РФ на встречи МВФ и ВБ

По его словам, в нужные сроки США выдали визы только младшим сотрудникам ЦБ, а из Минфина визы вовремя не дали никому. Посольство США в Москве сообщило, что делегация могла получить визы только 16 апреля, когда конференция уже шла и командировки были отменены. Можин отметил, что именно в этот день проходила встреча заместителей министров финансов и председателей ЦБ стран БРИКС, которая была сорвана.