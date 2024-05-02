В Кремле отвергли обвинения Байдена в ксенофобии

«Разве это Россия оказывает беспардонное давление, незаконное давление на третьи страны с тем, чтобы убедить их не общаться с компаниями конкретно взятой страны? Разве это Россия гоняется за людьми конкретной национальности, конкретного гражданства по всему миру? Нет, это делает не Россия, это делает совсем другая страна», – подытожил представитель Кремля.