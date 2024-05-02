В Кремле отвергли обвинения Байдена в ксенофобии
Заявление президента США Джо Байдена о ксенофобии России противоположно действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе очередного брифинга.
Подкрепляя свои слова о том, что заявление Байдена отражает реальность «с точностью до наоборот», Песков напомнил, что отнюдь не Россия заставляет свои компании отказываться от контактов с кем-то. РФ также не вводит «совершенно бандитские» санкции против компании только на основании их национальной принадлежности.
«Разве это Россия оказывает беспардонное давление, незаконное давление на третьи страны с тем, чтобы убедить их не общаться с компаниями конкретно взятой страны? Разве это Россия гоняется за людьми конкретной национальности, конкретного гражданства по всему миру? Нет, это делает не Россия, это делает совсем другая страна», – подытожил представитель Кремля.
Президент США Джо Байден включил Японию вместе с Китаем и Россией в список стран, которые он называет «ксенофобскими» в речи на мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию в Вашингтоне 2 мая.
«Причина – подумайте об этом – почему Китай так сильно застопорился в экономическом плане? Почему у Японии проблемы? Почему Россия, почему это кто-то еще? Поскольку они ксенофобы, им не нужны иммигранты», – заявил Байден.
Bloomberg подчеркивает, что тот факт, что Япония была упомянута рядом с двумя основными соперниками США, может вызвать недовольство в Токио.