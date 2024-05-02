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В Кремле отвергли обвинения Байдена в ксенофобии

Ведомости

Заявление президента США Джо Байдена о ксенофобии России противоположно действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе очередного брифинга.

Подкрепляя свои слова о том, что заявление Байдена отражает реальность «с точностью до наоборот», Песков напомнил, что отнюдь не Россия заставляет свои компании отказываться от контактов с кем-то. РФ также не вводит «совершенно бандитские» санкции против компании только на основании их национальной принадлежности.

«Разве это Россия оказывает беспардонное давление, незаконное давление на третьи страны с тем, чтобы убедить их не общаться с компаниями конкретно взятой страны? Разве это Россия гоняется за людьми конкретной национальности, конкретного гражданства по всему миру? Нет, это делает не Россия, это делает совсем другая страна», – подытожил представитель Кремля.

Президент США Джо Байден включил Японию вместе с Китаем и Россией в список стран, которые он называет «ксенофобскими» в речи на мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию в Вашингтоне 2 мая.

«Причина – подумайте об этом – почему Китай так сильно застопорился в экономическом плане? Почему у Японии проблемы? Почему Россия, почему это кто-то еще? Поскольку они ксенофобы, им не нужны иммигранты», – заявил Байден.

Bloomberg подчеркивает, что тот факт, что Япония была упомянута рядом с двумя основными соперниками США, может вызвать недовольство в Токио.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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