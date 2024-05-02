Байден заявил, что протесты студентов не изменят подход США к Ближнему Востоку

Происходящее отражается на политической обстановке в преддверии президентских выборов. Согласно докладу исследовательского центра при Университете Тафтс, молодые избиратели (18–29 лет) окажут значительное влияние на результаты президентских выборов в таких колеблющихся штатах, как Аризона, Висконсин, Джорджия, Миннесота, Мичиган, Невада, Пенсильвания. С начала 2000-х гг. эта группа избирателей остается преимущественно продемократической. Как следует из опроса Гарвардского университета, проведенного в период с 14 по 21 марта, 53% опрошенных молодых избирателей планируют принять участие в выборах в 2024 г. Из них 45% готовы отдать голос Байдену, 37% – Дональду Трампу. Но аналогичный опрос в 2020 г. показывал больший отрыв Байдена от Трампа – 51% против 28%.