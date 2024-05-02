Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Байден заявил, что протесты студентов не изменят подход США к Ближнему Востоку

Ведомости

Подходы к ситуации на Ближнем Востоке из-за студенческих протестов в США пересматриваться не будут. Об этом заявил президент США Джо Байден во время своей речи по поводу протестов, отвечая на вопрос журналиста.

Он также отметил, что протесты с применением насилия являются нарушением закона, в США нет места антисемитизму и разжиганию ненависти. 

В американских университетах продолжаются протесты студентов, недовольных политикой США на Ближнем Востоке. The Guardian пишет, что лагеря разбиты примерно в 30 кампусах. Издание отмечает, что 1 мая Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе стал местом одного из «самых жестоких актов насилия», когда полиция применила силу по отношению к пропалестинскому лагерю на территории кампуса. Пятнадцать человек получили ранения, в том числе один человек был госпитализирован.

Протестующие студенты выдвигают ряд требований. Во-первых, университеты должны отказаться от любого вида финансирования и поддержки со стороны лиц, связанных с «израильской военной кампанией» в Газе. Во-вторых, студенты хотят получить гарантии отсутствия наказания за участие в протестах. Задержание полицейскими пропалестинских протестующих из Колумбийского университета было одной из основных причин активизации студентов в других вузах.

Происходящее отражается на политической обстановке в преддверии президентских выборов. Согласно докладу исследовательского центра при Университете Тафтс, молодые избиратели (18–29 лет) окажут значительное влияние на результаты президентских выборов в таких колеблющихся штатах, как Аризона, Висконсин, Джорджия, Миннесота, Мичиган, Невада, Пенсильвания. С начала 2000-х гг. эта группа избирателей остается преимущественно продемократической. Как следует из опроса Гарвардского университета, проведенного в период с 14 по 21 марта, 53% опрошенных молодых избирателей планируют принять участие в выборах в 2024 г. Из них 45% готовы отдать голос Байдену, 37% – Дональду Трампу. Но аналогичный опрос в 2020 г. показывал больший отрыв Байдена от Трампа – 51% против 28%.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных