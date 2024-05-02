Байден заявил, что протесты студентов не изменят подход США к Ближнему Востоку
Подходы к ситуации на Ближнем Востоке из-за студенческих протестов в США пересматриваться не будут. Об этом заявил президент США Джо Байден во время своей речи по поводу протестов, отвечая на вопрос журналиста.
Он также отметил, что протесты с применением насилия являются нарушением закона, в США нет места антисемитизму и разжиганию ненависти.
В американских университетах продолжаются протесты студентов, недовольных политикой США на Ближнем Востоке. The Guardian пишет, что лагеря разбиты примерно в 30 кампусах. Издание отмечает, что 1 мая Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе стал местом одного из «самых жестоких актов насилия», когда полиция применила силу по отношению к пропалестинскому лагерю на территории кампуса. Пятнадцать человек получили ранения, в том числе один человек был госпитализирован.
Протестующие студенты выдвигают ряд требований. Во-первых, университеты должны отказаться от любого вида финансирования и поддержки со стороны лиц, связанных с «израильской военной кампанией» в Газе. Во-вторых, студенты хотят получить гарантии отсутствия наказания за участие в протестах. Задержание полицейскими пропалестинских протестующих из Колумбийского университета было одной из основных причин активизации студентов в других вузах.
Происходящее отражается на политической обстановке в преддверии президентских выборов. Согласно докладу исследовательского центра при Университете Тафтс, молодые избиратели (18–29 лет) окажут значительное влияние на результаты президентских выборов в таких колеблющихся штатах, как Аризона, Висконсин, Джорджия, Миннесота, Мичиган, Невада, Пенсильвания. С начала 2000-х гг. эта группа избирателей остается преимущественно продемократической. Как следует из опроса Гарвардского университета, проведенного в период с 14 по 21 марта, 53% опрошенных молодых избирателей планируют принять участие в выборах в 2024 г. Из них 45% готовы отдать голос Байдену, 37% – Дональду Трампу. Но аналогичный опрос в 2020 г. показывал больший отрыв Байдена от Трампа – 51% против 28%.