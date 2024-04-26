Американские студенты бунтуют против политики США на Ближнем Востоке

Студенты слабо реагируют на эти попытки Байдена вернуть их поддержку, так как настроены решительно и ориентируются на либеральные ценности, говорит старший научный сотрудник ИСКРАН Дмитрий Кочегуров. Эксперт подчеркнул, что именно по этой же причине молодежь не будет голосовать и за республиканцев. Студенты также могут «переметнуться» к независимому кандидату Роберту Кеннеди, полагает Кочегуров. Но именно Байден в итоге может недосчитаться нескольких процентов голосов, что может стоить ему президентства.