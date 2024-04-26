Американские студенты бунтуют против политики США на Ближнем Востоке

Американские студенты бунтуют против политики США на Ближнем ВостокеЖертвой протестов может стать президентство Байдена
В американских университетах продолжаются протесты студентов, недовольных политикой США на Ближнем Востоке. Их недовольство пришлось испытать спикеру палаты представителей республиканцу Майку Джонсону. 24 апреля он посетил Колумбийский университет, в котором уже несколько месяцев с перерывами продолжаются пропалестинские митинги, где был освистан. После этого Джонсон заявил о возможном задействовании сил Нацгвардии США в случае радикализации протестов. По последним данным, включая те, что приводятся на сайтах студенческих организаций, протесты охватили более 40 американских университетов.
Требования студентов отличаются, но можно выделить два основных. Во-первых, университеты должны отказаться от любого вида финансирования и поддержки со стороны лиц, связанных с «израильской военной кампанией» в Газе. Во-вторых, студенты хотят получить гарантии отсутствия наказания за участие в протестах. Задержание полицейскими пропалестинских протестующих из Колумбийского университета было одной из основных причин активизации студентов в других вузах. Среди задержанных была и дочь Рашиды Тлаиб, представляющей Мичиган в палате представителей конгресса США.
Происходящее отражается на политической обстановке в преддверии президентских выборов. Согласно докладу исследовательского центра при Университете Тафтс, молодые избиратели (18–29 лет) окажут значительное влияние на результаты президентских выборов в таких колеблющихся штатах, как Аризона, Висконсин, Джорджия, Миннесота, Мичиган, Невада, Пенсильвания. С начала 2000-х гг. эта группа избирателей остается преимущественно продемократической. Как следует из опроса Гарвардского университета, проведенного в период с 14 по 21 марта, 53% опрошенных молодых избирателей планируют принять участие в выборах в 2024 г. Из них 45% готовы отдать голос Байдену, 37% – Дональду Трампу. Но аналогичный опрос в 2020 г. показывал больший отрыв Байдена от Трампа – 51% против 28%.
Президент США пытается решить проблему. Один из вариантов – отмена долгов за обучение. С 2021 г. ему удалось «простить» 9% от общей суммы задолженностей студентов перед банками. Он также постепенно ужесточил риторику в отношении правительства Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
Студенты слабо реагируют на эти попытки Байдена вернуть их поддержку, так как настроены решительно и ориентируются на либеральные ценности, говорит старший научный сотрудник ИСКРАН Дмитрий Кочегуров. Эксперт подчеркнул, что именно по этой же причине молодежь не будет голосовать и за республиканцев. Студенты также могут «переметнуться» к независимому кандидату Роберту Кеннеди, полагает Кочегуров. Но именно Байден в итоге может недосчитаться нескольких процентов голосов, что может стоить ему президентства.
Недовольство конкретно университетской молодежи в нынешних условиях опасно для Байдена, так как эта часть молодого населения наиболее активно участвует в выборах, отметил доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. В долгосрочной перспективе нынешние настроения молодежи будут одним из факторов еще большего ослабления произраильского консенсуса внутри демократической партии и одновременно усиления ее левого крыла, резюмировал Ярыгин. По данным апрельского исследования Pew Research Center, среди избирателей моложе 30, которые обычно голосуют за демократов, 47% сочувствуют палестинцам и только 7% – израильтянам.