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Минобороны Турции не будет передавать Украине свои ЗРК С-400

Ведомости

Турция не планирует передавать свои зенитно-ракетные комплексы С-400 Украине. Об этом заявил министр обороны страны Яшар Гюлер Гюлер в интервью телеканалу CNN Türk.

«Мы не собираемся передавать кому-либо свои системы С-400», – сказал Гюлер (цитата по «РИА Новости»).

Рамочный контракт на поставку четырех дивизионов системы С-400 в Турцию стоимостью около $2,5 млрд был заключен в 2017 г., и первые поставки были осуществлены в 2019 г. Решение турецкой стороны вызвало критику и давление со стороны США.

После боевых стрельб турецких С-400 осенью 2020 г. США в конце 2020 г. ввели санкции против Управления оборонной промышленности Турции и ее главы Исмаила Демира, а весной 2021 г. окончательно исключили Турцию из программы F-35 – страна была партнером американцев в этой программе с самого начала, заказав 100 самолетов, а турецкая промышленность производила некоторые его элементы.

7 мая 2023 г. сообщалось, что США предлагали Турции отправить зенитно-ракетных комплексы С-400 Украине, но Анкара отказала Вашингтону.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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