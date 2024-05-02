Минобороны Турции не будет передавать Украине свои ЗРК С-400
Турция не планирует передавать свои зенитно-ракетные комплексы С-400 Украине. Об этом заявил министр обороны страны Яшар Гюлер Гюлер в интервью телеканалу CNN Türk.
«Мы не собираемся передавать кому-либо свои системы С-400», – сказал Гюлер (цитата по «РИА Новости»).
Рамочный контракт на поставку четырех дивизионов системы С-400 в Турцию стоимостью около $2,5 млрд был заключен в 2017 г., и первые поставки были осуществлены в 2019 г. Решение турецкой стороны вызвало критику и давление со стороны США.
После боевых стрельб турецких С-400 осенью 2020 г. США в конце 2020 г. ввели санкции против Управления оборонной промышленности Турции и ее главы Исмаила Демира, а весной 2021 г. окончательно исключили Турцию из программы F-35 – страна была партнером американцев в этой программе с самого начала, заказав 100 самолетов, а турецкая промышленность производила некоторые его элементы.
7 мая 2023 г. сообщалось, что США предлагали Турции отправить зенитно-ракетных комплексы С-400 Украине, но Анкара отказала Вашингтону.