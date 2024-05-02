Минобороны Турции не будет передавать Украине свои ЗРК С-400

После боевых стрельб турецких С-400 осенью 2020 г. США в конце 2020 г. ввели санкции против Управления оборонной промышленности Турции и ее главы Исмаила Демира, а весной 2021 г. окончательно исключили Турцию из программы F-35 – страна была партнером американцев в этой программе с самого начала, заказав 100 самолетов, а турецкая промышленность производила некоторые его элементы.