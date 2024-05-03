Комитет Госдумы одобрил поправки о запрете иноагентам участвовать в выборах

В этот же день ТАСС со ссылкой на текст законопроекта писал, что инициативу о запрете иноагентам участвовать в российских выборах любого уровня внесли в Госдуму. Изменения предлагалось добавить в ряд федеральных законов, включая законы «О выборах президента Российской Федерации» и «О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации».