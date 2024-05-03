Комитет Госдумы одобрил поправки о запрете иноагентам участвовать в выборах

Комитет Госдумы одобрил поправки о запрете иноагентам участвовать в выборахТакже поддержаны поправки, запрещающие иноагентам быть наблюдателями на выборах
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки, которые направлены на запрет лицам со статусом иностранного агента участвовать в выборах всех уровней. Решение комитета опубликовано в думской электронной базе.
Закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» дополняется новой нормой, согласно которой кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации, прекратить статус иностранного агента. Это касается выборов в федеральные органы государственной власти, органы госвласти субъектов РФ, органы публичной власти федеральной территории и органы местного самоуправления.
Отмечается, что зарегистрированный кандидат не может быть включен в реестр иностранных агентов.
Комитет ГД также поддержал поправки, согласно которым иноагенты не могут быть назначены наблюдателями на выборах, и одобрил внесение изменений, касающихся возможности досрочного прекращения полномочий депутата в случае приобретения им статуса иноагента.
2 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что внесенный в Госдуму, а затем отозванный справороссами законопроект, который запрещает иноагентам участвовать в выборах, не был инициирован Кремлем.
В этот же день ТАСС со ссылкой на текст законопроекта писал, что инициативу о запрете иноагентам участвовать в российских выборах любого уровня внесли в Госдуму. Изменения предлагалось добавить в ряд федеральных законов, включая законы «О выборах президента Российской Федерации» и «О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации».
Однако позже один из авторов инициативы, первый заместитель руководителя партии «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) Дмитрий Гусев сообщил, что законопроект отозван и отправлен на доработку.
Согласно действующему законодательству, иноагенты имеют право участвовать выборах разного уровня в качестве кандидатов, но обязаны при этом указывать свой статус в документах, а также в агитационных и информационных материалах.