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Комитет Госдумы одобрил поправки о запрете иноагентам участвовать в выборах

Также поддержаны поправки, запрещающие иноагентам быть наблюдателями на выборах
Ведомости

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки, которые направлены на запрет лицам со статусом иностранного агента участвовать в выборах всех уровней. Решение комитета опубликовано в думской электронной базе.

Закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» дополняется новой нормой, согласно которой кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации, прекратить статус иностранного агента. Это касается выборов в федеральные органы государственной власти, органы госвласти субъектов РФ, органы публичной власти федеральной территории и органы местного самоуправления.

Отмечается, что зарегистрированный кандидат не может быть включен в реестр иностранных агентов.

Комитет ГД также поддержал поправки, согласно которым иноагенты не могут быть назначены наблюдателями на выборах, и одобрил внесение изменений, касающихся возможности досрочного прекращения полномочий депутата в случае приобретения им статуса иноагента.

2 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что внесенный в Госдуму, а затем отозванный справороссами законопроект, который запрещает иноагентам участвовать в выборах, не был инициирован Кремлем.

В этот же день ТАСС со ссылкой на текст законопроекта писал, что инициативу о запрете иноагентам участвовать в российских выборах любого уровня внесли в Госдуму. Изменения предлагалось добавить в ряд федеральных законов, включая законы «О выборах президента Российской Федерации» и «О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации».

Однако позже один из авторов инициативы, первый заместитель руководителя партии «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) Дмитрий Гусев сообщил, что законопроект отозван и отправлен на доработку.

Согласно действующему законодательству, иноагенты имеют право участвовать выборах разного уровня в качестве кандидатов, но обязаны при этом указывать свой статус в документах, а также в агитационных и информационных материалах.

28 февраля Госдума приняла в третьем чтении законопроект о запрете рекламы у иноагентов. Инициативу единогласно поддержали 402 депутата. 11 марта президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов, а также рекламу таких ресурсов. 

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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