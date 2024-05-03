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Израиль рассматривает план разделения власти в Газе с арабскими странами и США

Ведомости

Израильские официальные лица рассматривают возможность разделения контроля над территорией послевоенной Газы с альянсом арабских стран, включающим Египет, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, а также с Соединенными Штатами. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на израильских чиновников.

Предположительно, Израиль может пойти на такой шаг в обмен на нормализацию отношений между ним и Саудовской Аравией. Согласно предложению, арабо-израильский альянс вместе с США назначит лидеров Газы для восстановления разрушенной территории, пересмотра системы образования и поддержания порядка. Через семь-десять лет альянс позволит жителям Газы проголосовать за то, быть ли им частью объединенной палестинской администрации, которая будет управлять как Газой, так и оккупированным Израилем Западным берегом. Одновременно, согласно плану, израильские военные могут продолжать действовать внутри Газы.

В предложении прямо не говорится, будет ли эта объединенная администрация представлять собой суверенное палестинское государство или в нее войдет палестинская администрация, которая управляет частями Западного берега. Публично премьер-министр Биньямин Нетаньяху отверг идею полного палестинского суверенитета и практически исключил участие Палестинской администрации.

Издание отмечает, что крайне правые члены коалиции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху почти наверняка отвергнут такую идею, как и арабские страны, упомянутые в качестве возможных участников. Однако это самый явный признак того, что чиновники на самом высоком уровне думают о послевоенном будущем Газы, несмотря на то что об этом мало говорится публично. Это предложение также может стать отправной точкой в будущих переговорах.

По информации The New York Times, арабские официальные лица и аналитики назвали план разделения власти неосуществимым, поскольку он не прокладывает четкого пути к созданию палестинского государства, которое, по словам правительств Эмиратов и Саудовской Аравии, является необходимым условием для их участия в послевоенном планировании. Но другие осторожно приветствовали это предложение, потому что оно, по крайней мере, предполагает большую гибкость израильских лидеров, чем предполагают их публичные заявления.

Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших с палестинской стороны уже превысило 34 000.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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