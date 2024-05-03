Израиль рассматривает план разделения власти в Газе с арабскими странами и США

Предположительно, Израиль может пойти на такой шаг в обмен на нормализацию отношений между ним и Саудовской Аравией. Согласно предложению, арабо-израильский альянс вместе с США назначит лидеров Газы для восстановления разрушенной территории, пересмотра системы образования и поддержания порядка. Через семь-десять лет альянс позволит жителям Газы проголосовать за то, быть ли им частью объединенной палестинской администрации, которая будет управлять как Газой, так и оккупированным Израилем Западным берегом. Одновременно, согласно плану, израильские военные могут продолжать действовать внутри Газы.