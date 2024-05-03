Axios: сенаторы США встретились с чиновниками МУС из-за ситуации вокруг Израиля

В конце апреля The New York Times сообщила, что МУС может выдать ордеры на арест высокопоставленных чиновников Израиля, в том числе премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в связи с боевыми действиями в секторе Газа. По данным газеты, суд может обвинить их в препятствовании доставке гуманитарной помощи в сектор Газа и в чрезмерно жестком ответе на нападение на Израиль.