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Axios: сенаторы США встретились с чиновниками МУС из-за ситуации вокруг Израиля

Ведомости

Двухпартийная группа сенаторов 1 мая провела встречу по видеосвязи с высокопоставленными чиновниками Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, американские сенаторы выразили обеспокоенность из-за возможной выдачи ордеров на арест израильских высокопоставленных чиновников. Источники не назвали имен сенаторов и должностных лиц МУС, отметив, что встреча была конфиденциальной.

В офисе прокурора МУС отказались комментировать «особенности, связанные с деятельностью и обязательствами офиса».

В конце апреля The New York Times сообщила, что МУС может выдать ордеры на арест высокопоставленных чиновников Израиля, в том числе премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в связи с боевыми действиями в секторе Газа. По данным газеты, суд может обвинить их в препятствовании доставке гуманитарной помощи в сектор Газа и в чрезмерно жестком ответе на нападение на Израиль.

По данным Axios, члены конгресса США от обеих партий уже пригрозили МУС ответом в случае выдачи ордеров. Портал отмечал, что Нетаньяху призвал вмешаться в ситуацию президента США Джо Байдена. В Белом доме сообщили, что американский лидер не поддерживает расследование МУС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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