Axios: сенаторы США встретились с чиновниками МУС из-за ситуации вокруг Израиля
Двухпартийная группа сенаторов 1 мая провела встречу по видеосвязи с высокопоставленными чиновниками Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
По данным издания, американские сенаторы выразили обеспокоенность из-за возможной выдачи ордеров на арест израильских высокопоставленных чиновников. Источники не назвали имен сенаторов и должностных лиц МУС, отметив, что встреча была конфиденциальной.
В офисе прокурора МУС отказались комментировать «особенности, связанные с деятельностью и обязательствами офиса».
В конце апреля The New York Times сообщила, что МУС может выдать ордеры на арест высокопоставленных чиновников Израиля, в том числе премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в связи с боевыми действиями в секторе Газа. По данным газеты, суд может обвинить их в препятствовании доставке гуманитарной помощи в сектор Газа и в чрезмерно жестком ответе на нападение на Израиль.
По данным Axios, члены конгресса США от обеих партий уже пригрозили МУС ответом в случае выдачи ордеров. Портал отмечал, что Нетаньяху призвал вмешаться в ситуацию президента США Джо Байдена. В Белом доме сообщили, что американский лидер не поддерживает расследование МУС.