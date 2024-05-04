Глава МИД Индии ответил на заявление Байдена о ксенофобии

Байден 2 мая на мероприятии в Вашингтоне по сбору средств на предвыборную кампанию включил Китай, Японию, Индию и Россию в список стран, которые он называет «ксенофобскими». Bloomberg писал, что тот факт, что Япония была упомянута рядом с двумя основными соперниками США, может вызвать недовольство в Токио. Позже правительство США пояснило, что Байден таким образом пытался объяснить, что США – это «нация иммигрантов», которые делают государство сильнее, и что он не имел намерения подорвать американо-японские отношения.