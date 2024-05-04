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Глава МИД Индии ответил на заявление Байдена о ксенофобии

Ведомости

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, который ранее указал на экономические проблемы в Индии из-за ее ксенофобии. 

Джайшанкар на круглом столе, организованном газетой Economic, отверг слова Байдена и заявил, что экономика Индии «не колеблется». По его словам, которые приводит Reuters, исторически республика выступала как очень открытое общество. Индийский министр напомнил о действии закона, который позволяет получить гражданство бежавшим от преследований из соседних стран иммигрантам.

Байден 2 мая на мероприятии в Вашингтоне по сбору средств на предвыборную кампанию включил Китай, Японию, Индию и Россию в список стран, которые он называет «ксенофобскими». Bloomberg писал, что тот факт, что Япония была упомянута рядом с двумя основными соперниками США, может вызвать недовольство в Токио. Позже правительство США пояснило, что Байден таким образом пытался объяснить, что США – это «нация иммигрантов», которые делают государство сильнее, и что он не имел намерения подорвать американо-японские отношения. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление президента Байдена о ксенофобии в России противоположным действительности. Он напомнил, что отнюдь не Москва заставляет свои компании отказываться от контактов с кем-то, также она не вводит «совершенно бандитские» санкции против компании только на основании их национальной принадлежности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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