Глава МИД Индии ответил на заявление Байдена о ксенофобии
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, который ранее указал на экономические проблемы в Индии из-за ее ксенофобии.
Джайшанкар на круглом столе, организованном газетой Economic, отверг слова Байдена и заявил, что экономика Индии «не колеблется». По его словам, которые приводит Reuters, исторически республика выступала как очень открытое общество. Индийский министр напомнил о действии закона, который позволяет получить гражданство бежавшим от преследований из соседних стран иммигрантам.
Байден 2 мая на мероприятии в Вашингтоне по сбору средств на предвыборную кампанию включил Китай, Японию, Индию и Россию в список стран, которые он называет «ксенофобскими». Bloomberg писал, что тот факт, что Япония была упомянута рядом с двумя основными соперниками США, может вызвать недовольство в Токио. Позже правительство США пояснило, что Байден таким образом пытался объяснить, что США – это «нация иммигрантов», которые делают государство сильнее, и что он не имел намерения подорвать американо-японские отношения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление президента Байдена о ксенофобии в России противоположным действительности. Он напомнил, что отнюдь не Москва заставляет свои компании отказываться от контактов с кем-то, также она не вводит «совершенно бандитские» санкции против компании только на основании их национальной принадлежности.