В Токио назвали неудачными заявления Байдена о ксенофобии в Японии

Байден 2 мая на мероприятии в Вашингтоне по сбору средств на предвыборную кампанию включил Японию вместе с Китаем и Россией в список стран, которые он называет «ксенофобскими». «Причина – подумайте об этом – почему Китай так сильно застопорился в экономическом плане? Почему у Японии проблемы? Почему у России, почему у Индии? Потому что они ксенофобы. Они не хотят иммигрантов», – сказал американский президент.