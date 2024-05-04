В Токио назвали неудачными заявления Байдена о ксенофобии в Японии
Слова президента США Джо Байдена о ксенофобии в Японии являются неудачными, они основаны на неправильном понимании ситуации в стране, заявило японское посольство в США.
«Навешивание Джо Байденом на Японию ярлыка «ксенофобской» страны было неудачным и не основанным на точном понимании страны», – пишет BBC со ссылкой на заявление посольства.
Байден 2 мая на мероприятии в Вашингтоне по сбору средств на предвыборную кампанию включил Японию вместе с Китаем и Россией в список стран, которые он называет «ксенофобскими». «Причина – подумайте об этом – почему Китай так сильно застопорился в экономическом плане? Почему у Японии проблемы? Почему у России, почему у Индии? Потому что они ксенофобы. Они не хотят иммигрантов», – сказал американский президент.
Bloomberg писал, что тот факт, что Япония была упомянута рядом с двумя основными соперниками США, может вызвать недовольство в Токио. Позже правительство США пояснило, что Байден таким образом пытался объяснить, что США – это «нация иммигрантов», которые делают государство сильнее, и что он не имел намерения подорвать американо-японские отношения, пишет BBC.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление президента Байдена о ксенофобии в России противоположным действительности. Он напомнил, что отнюдь не Москва заставляет свои компании отказываться от контактов с кем-то, также она не вводит «совершенно бандитские» санкции против компании только на основании их национальной принадлежности.