Repubblica: в НАТО назвали красные линии для вмешательства в конфликт на Украине
Страны НАТО установили две красные линии, пересечение которых приведет к вовлечению альянса в конфликт на Украине, сообщает итальянская газета La Repubblica со ссылкой на источники.
По данным издания, планы блока отправить военных на Украину все еще обсуждаются. Представители НАТО проводят оценку подобных действий в качестве крайней меры на случай вовлечения третьих сторон в украинский конфликт, пишет издание.
Первой красной линией может стать прямое или косвенное вмешательство третьей страны в происходящее на Украине. НАТО в этом случае не исключает возможность прямого участия Белоруссии в конфликте. Граница России и Украины очень «протяженная и уязвимая», украинские войска не могут ее полностью контролировать. В НАТО считают, что Вооруженные силы (ВС) РФ способны совершить прорыв на северо-запад, в результате возникнет коридор между Киевом и Белоруссией.
Второй красной линией является возможная «военная провокация» в отношении Польши или стран Балтии и нападение на Молдавию.
30 апреля газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что специалисты по планированию НАТО считают маловероятным прямое вторжение России в соседнюю страну – члена альянса в ближайшем будущем.
В то же время некоторые чиновники в странах НАТО допускают возможность нападения через несколько лет. По данным WSJ, они опасаются, что Москва якобы может спровоцировать конфликт в соседних странах.
Ранее ряд зарубежных политиков заявляли о возможном прямом столкновении НАТО и РФ в случае проигрыша Украины. В декабре 2023 г. такой сценарий допускал президент США Джо Байден. Позже аналогичное заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла слова Остина безумием.
Выступая в Гостином дворе в марте, президент России Владимир Путин выразил мнение, что конфликт между Россией и НАТО приблизит вероятность третьей мировой войны, в которой никто не заинтересован. При этом в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля он отверг заявления о якобы намерениях РФ напасть на Европу. Он напомнил, что конфликты на Украине, на Ближнем Востоке, в других регионах мира были спровоцированы Западом.