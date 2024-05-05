Иран планирует начать строительство первого энергоблока АЭС «Карун» осенью
Иран планирует осенью приступить к строительству первого энергоблока атомной электростанции «Карун», сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.
Республика приступит к строительству «ядерного острова» – возведению комплекса зданий и сооружений, которые обеспечивают работу ядерного реактора атомной станции.
«Первый бетон "ядерного острова" станции "Карун" будет залит осенью этого года», – приводит его слова телеканал SNN (цитата по ТАСС).
По информации Эслами, сейчас продолжаются работы, включающие в себя возведение заграждений, подготовку и оснащение строительной площадки. До исламской революции Иран и Франция заключили контракт на строительство АЭС «Карун», после чего «она прекратила и забросила практически всю работу», отметил глава ОАЭИ. Появление АЭС, по его словам, поможет республике компенсировать 50-летнее отставание страны в этой сфере.
В 2016 г. Иран и Россия договорились о строительстве на иранской территории двух новых АЭС. Работы по строительству второго энергоблока Бушерской АЭС начались в 2019 г. и находятся на начальной стадии, писали «Ведомости» в 2022 г. В 2019 г. вице-премьер (на тот момент министр энергетики) Александр Новак оценивал стоимость проекта в $11 млрд.