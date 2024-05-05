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Иран планирует начать строительство первого энергоблока АЭС «Карун» осенью

Ведомости

Иран планирует осенью приступить к строительству первого энергоблока атомной электростанции «Карун», сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

Республика приступит к строительству «ядерного острова» – возведению комплекса зданий и сооружений, которые обеспечивают работу ядерного реактора атомной станции.

«Первый бетон "ядерного острова" станции "Карун" будет залит осенью этого года», – приводит его слова телеканал SNN (цитата по ТАСС).

По информации Эслами, сейчас продолжаются работы, включающие в себя возведение заграждений, подготовку и оснащение строительной площадки. До исламской революции Иран и Франция заключили контракт на строительство АЭС «Карун», после чего «она прекратила и забросила практически всю работу», отметил глава ОАЭИ. Появление АЭС, по его словам, поможет республике компенсировать 50-летнее отставание страны в этой сфере.

В 2016 г. Иран и Россия договорились о строительстве на иранской территории двух новых АЭС. Работы по строительству второго энергоблока Бушерской АЭС начались в 2019 г. и находятся на начальной стадии, писали «Ведомости» в 2022 г. В 2019 г. вице-премьер (на тот момент министр энергетики) Александр Новак оценивал стоимость проекта в $11 млрд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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