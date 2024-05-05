Иран планирует начать строительство первого энергоблока АЭС «Карун» осенью

В 2016 г. Иран и Россия договорились о строительстве на иранской территории двух новых АЭС. Работы по строительству второго энергоблока Бушерской АЭС начались в 2019 г. и находятся на начальной стадии, писали «Ведомости» в 2022 г. В 2019 г. вице-премьер (на тот момент министр энергетики) Александр Новак оценивал стоимость проекта в $11 млрд.