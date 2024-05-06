МИД Белоруссии: НАТО может оставить войска в Сувалкском коридоре

Сувалкский коридор – участок на территории Польши протяженностью около 100 км, который расположен между Белоруссией и Калининградской областью России. С 21 по 26 апреля в Литве проходили совместные военные учения с Польшей, США и Португалией по отработке обороны Сувалкского коридора. В общей сложности в них приняли участие 1500 военных и 200 единиц техники.