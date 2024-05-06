МИД Белоруссии: НАТО может оставить войска в Сувалкском коридоре
После учений в Сувалкском коридоре НАТО может оставить там своих военных на постоянной или долговременной основе. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник в интервью «РИА Новости».
«Мы внимательно отслеживаем эти учения, как и многие другие. Безусловно, эти опасения имеют под собой совершенно очевидную основу», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Министр обратил внимание на недавнее заявление одного из американских генералов, который сообщил, что временно размещенная в Литве часть останется там на бессрочной основе. По словам Алейника, «это прямое подтверждение», что часть подразделений НАТО, направляющихся на учения, остаются в регионах на постоянной основе.
Сувалкский коридор – участок на территории Польши протяженностью около 100 км, который расположен между Белоруссией и Калининградской областью России. С 21 по 26 апреля в Литве проходили совместные военные учения с Польшей, США и Португалией по отработке обороны Сувалкского коридора. В общей сложности в них приняли участие 1500 военных и 200 единиц техники.