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МИД Белоруссии: НАТО может оставить войска в Сувалкском коридоре

Ведомости

После учений в Сувалкском коридоре НАТО может оставить там своих военных на постоянной или долговременной основе. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник в интервью «РИА Новости».

«Мы внимательно отслеживаем эти учения, как и многие другие. Безусловно, эти опасения имеют под собой совершенно очевидную основу», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Министр обратил внимание на недавнее заявление одного из американских генералов, который сообщил, что временно размещенная в Литве часть останется там на бессрочной основе. По словам Алейника, «это прямое подтверждение», что часть подразделений НАТО, направляющихся на учения, остаются в регионах на постоянной основе. 

Сувалкский коридор – участок на территории Польши протяженностью около 100 км, который расположен между Белоруссией и Калининградской областью России. С 21 по 26 апреля в Литве проходили совместные военные учения с Польшей, США и Португалией по отработке обороны Сувалкского коридора. В общей сложности в них приняли участие 1500 военных и 200 единиц техники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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