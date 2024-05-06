Латвийский перевозчик PV попросил исключить запрет на закупки из России
Латвийский железнодорожный перевозчик Pasažieru Vilciens (PV, «Пассажирские поезда») попросил правительство исключить запрет на закупки комплектующих в России и Белоруссии. Об этом пишет TVNET.
PV настаивает на исключении, поскольку поезда, которые она производит, были спроектированы и собраны по разработкам СССР. Компания заявила, что большую часть комплектующих невозможно заменить запасными частями европейского производства.
Сейчас комиссия сейма Латвии по бюджету и финансам рассматривает поправки к закону о закупках, которые подразумевают, что заказчик устанавливает требование к участникам тендеров исключить покупку товаров производства России и Белоруссии. По мнению PV, поправки существенно повлияют на транспортное обеспечение в стране.
Ранее газета Die Welt писала, что санкции западных стран против РФ в сфере гражданской авиации не имеют никакого эффекта, количество авиаперевозок в стране только увеличивается. Россия, как указывает газета, несмотря на запрет Евросоюза и США на поставки запчастей, по-прежнему может обслуживать и эксплуатировать самолеты западной разработки. Перевозчики в РФ «почти исключительно» используют модели самолетов производителей Airbus и Boeing и была надежда, что без западных авиационных технологий Россия будет «значительно ослаблена», но этот план провалился.