Латвийский перевозчик PV попросил исключить запрет на закупки из России

Ранее газета Die Welt писала, что санкции западных стран против РФ в сфере гражданской авиации не имеют никакого эффекта, количество авиаперевозок в стране только увеличивается. Россия, как указывает газета, несмотря на запрет Евросоюза и США на поставки запчастей, по-прежнему может обслуживать и эксплуатировать самолеты западной разработки. Перевозчики в РФ «почти исключительно» используют модели самолетов производителей Airbus и Boeing и была надежда, что без западных авиационных технологий Россия будет «значительно ослаблена», но этот план провалился.