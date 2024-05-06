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Латвийский перевозчик PV попросил исключить запрет на закупки из России

Ведомости

Латвийский железнодорожный перевозчик Pasažieru Vilciens (PV, «Пассажирские поезда») попросил правительство исключить запрет на закупки комплектующих в России и Белоруссии. Об этом пишет TVNET.

PV настаивает на исключении, поскольку поезда, которые она производит, были спроектированы и собраны по разработкам СССР. Компания заявила, что большую часть комплектующих невозможно заменить запасными частями европейского производства.

Сейчас комиссия сейма Латвии по бюджету и финансам рассматривает поправки к закону о закупках, которые подразумевают, что заказчик устанавливает требование к участникам тендеров исключить покупку товаров производства России и Белоруссии. По мнению PV, поправки существенно повлияют на транспортное обеспечение в стране.

Ранее газета Die Welt писала, что санкции западных стран против РФ в сфере гражданской авиации не имеют никакого эффекта, количество авиаперевозок в стране только увеличивается. Россия, как указывает газета, несмотря на запрет Евросоюза и США на поставки запчастей, по-прежнему может обслуживать и эксплуатировать самолеты западной разработки. Перевозчики в РФ «почти исключительно» используют модели самолетов производителей Airbus и Boeing и была надежда, что без западных авиационных технологий Россия будет «значительно ослаблена», но этот план провалился.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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