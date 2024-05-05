Die Welt: санкции Запада против российской авиации не дали эффекта
Санкции западных стран против РФ в сфере гражданской авиации не имеют никакого эффекта, количество авиаперевозок в стране только увеличивается, выяснила немецкая газета Die Welt.
Россия, как указывает газета, несмотря на запрет Евросоюза и США на поставки запчастей, по-прежнему может обслуживать и эксплуатировать самолеты западной разработки.
«В 2023 г. взлетов и посадок в России снова стало больше: количество рейсов выросло примерно на 20 000 до 1,28 млн за год», – пишет Die Welt.
Перевозчики в РФ «почти исключительно» используют модели самолетов производителей Airbus и Boeing и была надежда, что без западных авиационных технологий Россия будет «значительно ослаблена», пишет газета. Однако этот план провалился.
Российские авиакомпании в 2023 г. перевезли 105 млн человек, что на 10% больше, чем в 2022 г., сообщил 12 января Минтранс. Результаты минувшего года превзошли плановый показатель на 2 млн пассажиров, подчеркнули в министерстве.
После начала спецоперации на Украине страны Евросоюза, США, Великобритания и их союзники ввели санкции против российской гражданской авиации. Западным компаниям запрещено поставлять российским перевозчикам новые воздушные суда, комплектующие для них и участвовать в их техобслуживании. На фоне этого авиакомпании столкнулись с угрозой ареста находившихся за рубежом самолетов Airbus и Boeing, взятых в лизинг.
Минтранс предложил выкупить самолеты иностранных лизингодателей, на эти цели было выделено 300 млрд руб. в виде займа по ставке 1,5% на 15 лет. Российские авиакомпании приобрели у своих иностранных лизингодателей 165 самолетов в 2023 г., что составляет 40% от общего числа лайнеров, которые принадлежали западным компаниям и остались в России, писал в феврале РБК.