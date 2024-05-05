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Die Welt: санкции Запада против российской авиации не дали эффекта

Ведомости

Санкции западных стран против РФ в сфере гражданской авиации не имеют никакого эффекта, количество авиаперевозок в стране только увеличивается, выяснила немецкая газета Die Welt.

Россия, как указывает газета, несмотря на запрет Евросоюза и США на поставки запчастей, по-прежнему может обслуживать и эксплуатировать самолеты западной разработки. 

«В 2023 г. взлетов и посадок в России снова стало больше: количество рейсов выросло примерно на 20 000 до 1,28 млн за год», – пишет Die Welt.

Перевозчики в РФ «почти исключительно» используют модели самолетов производителей Airbus и Boeing и была надежда, что без западных авиационных технологий Россия будет «значительно ослаблена», пишет газета. Однако этот план провалился.

Российские авиакомпании в 2023 г. перевезли 105 млн человек, что на 10% больше, чем в 2022 г., сообщил 12 января Минтранс. Результаты минувшего года превзошли плановый показатель на 2 млн пассажиров, подчеркнули в министерстве.

После начала спецоперации на Украине страны Евросоюза, США, Великобритания и их союзники ввели санкции против российской гражданской авиации. Западным компаниям запрещено поставлять российским перевозчикам новые воздушные суда, комплектующие для них и участвовать в их техобслуживании. На фоне этого авиакомпании столкнулись с угрозой ареста находившихся за рубежом самолетов Airbus и Boeing, взятых в лизинг.

Минтранс предложил выкупить самолеты иностранных лизингодателей, на эти цели было выделено 300 млрд руб. в виде займа по ставке 1,5% на 15 лет. Российские авиакомпании приобрели у своих иностранных лизингодателей 165 самолетов в 2023 г., что составляет 40% от общего числа лайнеров, которые принадлежали западным компаниям и остались в России, писал в феврале РБК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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