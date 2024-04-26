Российские авиакомпании снизили на 11% перевозки грузов на международных линиях

Российские авиакомпании снизили на 11% перевозки грузов на международных линияхОни пытаются заместить выпавшие объемы за счет внутрироссийских направлений
Перевозки грузов и почты российскими авиакомпаниями на международных воздушных линиях (МВЛ) в I квартале 2024 г. снизились на 11% к аналогичному периоду прошлого года до 30 057 т. Это следует из данных Росавиации, с которыми ознакомились «Ведомости».
Доля МВЛ в общем грузообороте в январе – марте 2024 г. снизилась до 29% против 33% годом ранее. При этом перевозки на внутренних линиях составили 72 786 т, что на 4% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из отраслевой статистики. Общий объем грузоперевозок российскими авиакомпаниями за три месяца сократился незначительно (на 1%) в годовом выражении и составил 102 843 т.
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