Российские авиакомпании снизили на 11% перевозки грузов на международных линиях

Доля МВЛ в общем грузообороте в январе – марте 2024 г. снизилась до 29% против 33% годом ранее. При этом перевозки на внутренних линиях составили 72 786 т, что на 4% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из отраслевой статистики. Общий объем грузоперевозок российскими авиакомпаниями за три месяца сократился незначительно (на 1%) в годовом выражении и составил 102 843 т.