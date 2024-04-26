/ Бизнес

Российские авиакомпании снизили на 11% перевозки грузов на международных линиях

Они пытаются заместить выпавшие объемы за счет внутрироссийских направлений
Денис Кузнецов
Максим Стулов / Ведомости

Перевозки грузов и почты российскими авиакомпаниями на международных воздушных линиях (МВЛ) в I квартале 2024 г. снизились на 11% к аналогичному периоду прошлого года до 30 057 т. Это следует из данных Росавиации, с которыми ознакомились «Ведомости».

Доля МВЛ в общем грузообороте в январе – марте 2024 г. снизилась до 29% против 33% годом ранее. При этом перевозки на внутренних линиях составили 72 786 т, что на 4% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из отраслевой статистики. Общий объем грузоперевозок российскими авиакомпаниями за три месяца сократился незначительно (на 1%) в годовом выражении и составил 102 843 т.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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