Посол Германии пообещал Киеву дополнительные системы Patriot и IRIS-Е

Посол Германии на Украине Мартин Йегер анонсировал передачу Киеву дополнительных американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, немецких IRIS-Е и новых систем противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex во время своей поездки в Харьковскую область. Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация.