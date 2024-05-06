Посол Германии пообещал Киеву дополнительные системы Patriot и IRIS-Е
Посол Германии на Украине Мартин Йегер анонсировал передачу Киеву дополнительных американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, немецких IRIS-Е и новых систем противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex во время своей поездки в Харьковскую область. Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация.
«Мартин Йегер анонсировал дополнительные системы Patriot, IRIS-Е и новые системы противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex», – сообщает харьковская администрация.
Германия также будет способствовать восстановлению энергетических мощностей и подстанций Харьковской области.
3 мая в Берлине произошел пожар с токсичным дымом на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl. Diehl Metal Applications занимается гальваническим производством для отделки металлических поверхностей. Она принадлежит оборонно-промышленной компании Diehl, которая участвует в производстве поставляемых на Украину систем ЗРК IRIS-T