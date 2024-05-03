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Bild: пожар в Берлине с токсичным дымом произошел на оборонном заводе Diehl

Ведомости

В Берлине произошел пожар с токсичным дымом на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl. Об этом пишет Bild.

Пожарная служба предупредила о ядовитом дыме. Причины пожара пока не сообщаются, пострадавших нет. Очевидцы отметили, что здание горит полностью, на четырех этажах, часть его уже обрушилась. Пожарные тушат предприятие только снаружи, внутри возгорание уже невозможно взять под контроль.

Издание пишет, что на заводе горят химикаты – там хранились серная кислота и цианид меди. Существует опасность образования синильной кислоты, которая вместе с дымом поднимается в воздух.

Пожарная служба рекомендовала избегать территории, которые окружают предприятие, закрыть все двери и окна, а также отключить вентиляцию и кондиционирование воздуха. 

«Diehl Metal Applications» занимается гальваническим производством для отделки металлических поверхностей. Она принадлежит оборонно-промышленной компании Diehl, которая участвует в производстве поставляемых на Украину систем ЗРК IRIS-T.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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