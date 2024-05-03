Bild: пожар в Берлине с токсичным дымом произошел на оборонном заводе Diehl
В Берлине произошел пожар с токсичным дымом на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl. Об этом пишет Bild.
Пожарная служба предупредила о ядовитом дыме. Причины пожара пока не сообщаются, пострадавших нет. Очевидцы отметили, что здание горит полностью, на четырех этажах, часть его уже обрушилась. Пожарные тушат предприятие только снаружи, внутри возгорание уже невозможно взять под контроль.
Издание пишет, что на заводе горят химикаты – там хранились серная кислота и цианид меди. Существует опасность образования синильной кислоты, которая вместе с дымом поднимается в воздух.
Пожарная служба рекомендовала избегать территории, которые окружают предприятие, закрыть все двери и окна, а также отключить вентиляцию и кондиционирование воздуха.
«Diehl Metal Applications» занимается гальваническим производством для отделки металлических поверхностей. Она принадлежит оборонно-промышленной компании Diehl, которая участвует в производстве поставляемых на Украину систем ЗРК IRIS-T.