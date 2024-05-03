Bild: пожар в Берлине с токсичным дымом произошел на оборонном заводе Diehl

Пожарная служба предупредила о ядовитом дыме. Причины пожара пока не сообщаются, пострадавших нет. Очевидцы отметили, что здание горит полностью, на четырех этажах, часть его уже обрушилась. Пожарные тушат предприятие только снаружи, внутри возгорание уже невозможно взять под контроль.