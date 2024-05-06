В Кремле прокомментировали объявление в розыск Зеленского

4 мая Зеленский был объявлен в розыск в России. По какой статье разыскивается глава соседнего государства, не уточнялось. В апреле 2022 г., после начала спецоперации России на Украине, Следственный комитет (СК) России сообщал об изучении данных из интервью Зеленского западным СМИ. Тогда украинский президент заявил о заблаговременной подготовке Украины к войне с Россией и достижении конкретных договоренностей с союзниками о финансовой помощи, поставках оружия и снаряжения, говорилось в сообщении СК.