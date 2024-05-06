В Кремле прокомментировали объявление в розыск Зеленского
Российские следователи собирают данные о преступлениях киевского режима, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал объявление МВД России украинских политиков, таких как президент страны Владимир Зеленский и экс-президент Петр Порошенко, в розыск.
«Наши соответствующие ведомства делают то, что они должны делать. Существует большой массив информации, которую, как мы с вами уже неоднократно говорили, наши следователи собирают о тех преступлениях киевского режима, о чем идет речь», – заявил он, отвечая на вопрос о том, что значат для России объявления в розыск украинских политиков.
4 мая Зеленский был объявлен в розыск в России. По какой статье разыскивается глава соседнего государства, не уточнялось. В апреле 2022 г., после начала спецоперации России на Украине, Следственный комитет (СК) России сообщал об изучении данных из интервью Зеленского западным СМИ. Тогда украинский президент заявил о заблаговременной подготовке Украины к войне с Россией и достижении конкретных договоренностей с союзниками о финансовой помощи, поставках оружия и снаряжения, говорилось в сообщении СК.
Кроме того, в розыск был объявлен и бывший президент Украины Петр Порошенко. По какой статье разыскивается Порошенко, также неизвестно. Он занимал пост главы государства с июня 2014 по май 2019 г.
Ранее в мае МВД России объявило и переобъявило в розыск ряд украинских чиновников и депутатов. В розыск были объявлены секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко, экс-председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко, бывший министр юстиции Павел Петренко, экс-глава Национального банка Украины Степан Кубива и др.