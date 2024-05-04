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МВД России объявило в розыск президента Украины Зеленского

В 2022 году СК сообщал об изучении данных из его интервью западным СМИ
Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский был объявлен в розыск в России, следует из базы данных МВД.

По какой статье разыскивается глава соседнего государства, не уточняется.

В апреле 2022 г., после начала спецоперации России на Украине, Следственный комитет (СК) России сообщал об изучении данных из интервью Зеленского западным СМИ. Тогда украинский президент заявил о заблаговременной подготовке Украины к войне с Россией и достижении конкретных договоренностей с союзниками о финансовой помощи, поставках оружия и снаряжения, говорилось в сообщении СК.

Кроме того, в розыск был объявлен и бывший президент Украины Петр Порошенко. По какой статье разыскивается Порошенко, также неизвестно. Он занимал пост главы государства с июня 2014 по май 2019 г.

За последнюю неделю МВД России объявило и переобъявило в розыск ряд украинских чиновников и депутатов. В розыск были объявлены секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко, экс-председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко, бывший министр юстиции Павел Петренко, экс-глава Национального банка Украины Степан Кубива и др.

28 апреля МВД России переобъявило в розыск депутатов Верховной рады Украины Алексея Гончаренко и Владимира Парасюка, бывшего генпрокурора Украины Виталия Ярему, бизнесмена Сеяра Куршутова, активиста Геннадия Друзенко и телеведущих Янину Соколову и Наталью Мосейчук.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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