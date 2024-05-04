МВД России объявило в розыск президента Украины Зеленского

МВД России объявило в розыск президента Украины ЗеленскогоВ 2022 году СК сообщал об изучении данных из его интервью западным СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский был объявлен в розыск в России, следует из базы данных МВД.
По какой статье разыскивается глава соседнего государства, не уточняется.
В апреле 2022 г., после начала спецоперации России на Украине, Следственный комитет (СК) России сообщал об изучении данных из интервью Зеленского западным СМИ. Тогда украинский президент заявил о заблаговременной подготовке Украины к войне с Россией и достижении конкретных договоренностей с союзниками о финансовой помощи, поставках оружия и снаряжения, говорилось в сообщении СК.
Кроме того, в розыск был объявлен и бывший президент Украины Петр Порошенко. По какой статье разыскивается Порошенко, также неизвестно. Он занимал пост главы государства с июня 2014 по май 2019 г.
За последнюю неделю МВД России объявило и переобъявило в розыск ряд украинских чиновников и депутатов. В розыск были объявлены секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко, экс-председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко, бывший министр юстиции Павел Петренко, экс-глава Национального банка Украины Степан Кубива и др.
28 апреля МВД России переобъявило в розыск депутатов Верховной рады Украины Алексея Гончаренко и Владимира Парасюка, бывшего генпрокурора Украины Виталия Ярему, бизнесмена Сеяра Куршутова, активиста Геннадия Друзенко и телеведущих Янину Соколову и Наталью Мосейчук.