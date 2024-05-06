В ЕС создадут орган для надзора за работой Telegram

25 апреля Еврокомиссия (ЕК) сообщила, что ЕС усилит с конца августа контроль над 19 онлайн-сервисами. Комиссия уже определила первый перечень из 17 очень крупных онлайн-платформ (VLOP) и двух очень крупных онлайн-поисковых систем (VLOSE), которые подпадают под действие Закона о цифровых услугах (DSA). Список был сформирован на основе пользовательских данных, которые сервисы должны были опубликовать до 17 февраля 2023 г.