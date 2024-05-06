В ЕС создадут орган для надзора за работой Telegram
Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций (BIPT) будет контролировать работу Telegram на уровне Евросоюза из-за распространения наркоторговли через мессенджер, сообщило издание De Standaart.
BIPT пока не присвоен официальный статус компетентного органа. «Это должно произойти в течение нескольких дней, с публикацией в официальном вестнике. С этого момента можно будет осуществлять большую часть контроля над Telegram», – сообщил изданию пресс-секретарь бельгийской службы Джимми Смедтс.
Газета отметила, что бельгийский институт был выбран в качестве регулятора Telegram из-за того, что европейским представителем мессенджера является бельгийская компания EDSR. BIPT будет модерировать незаконный контент в приложении в рамках закона ЕС о цифровых услугах (DSA).
25 апреля Еврокомиссия (ЕК) сообщила, что ЕС усилит с конца августа контроль над 19 онлайн-сервисами. Комиссия уже определила первый перечень из 17 очень крупных онлайн-платформ (VLOP) и двух очень крупных онлайн-поисковых систем (VLOSE), которые подпадают под действие Закона о цифровых услугах (DSA). Список был сформирован на основе пользовательских данных, которые сервисы должны были опубликовать до 17 февраля 2023 г.
Нарушение DSA сервисом, число активных пользователей которого превышает 45 млн человек, может грозить штрафом в размере 6% от мирового оборота.