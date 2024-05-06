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ЕС может ввести запрет на вещание четырех российских СМИ

Ведомости

Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций против России может ввести запрет на вещание сайтов «Голоса Европы», «Российской газеты», «РИА Новостей» и «Известий». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на вице-президента Европейской комиссии Веру Юрову.

Агентство уточняет, что предложение должно быть единогласно одобрено 27 государствами - членами блока, то есть решение еще может измениться. Предыдущие пакеты потребовали «недель переговоров за закрытыми дверями».

18 декабря 2023 г. ЕС согласовал 12-й пакет санкций против России в связи с проведением ею военной спецоперации на Украине. Тогда под ограничения ЕС попали ряд российских юрлиц, в том числе телеканалы «Спас» и «Царьград».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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