ЕС может ввести запрет на вещание четырех российских СМИ
Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций против России может ввести запрет на вещание сайтов «Голоса Европы», «Российской газеты», «РИА Новостей» и «Известий». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на вице-президента Европейской комиссии Веру Юрову.
Агентство уточняет, что предложение должно быть единогласно одобрено 27 государствами - членами блока, то есть решение еще может измениться. Предыдущие пакеты потребовали «недель переговоров за закрытыми дверями».
18 декабря 2023 г. ЕС согласовал 12-й пакет санкций против России в связи с проведением ею военной спецоперации на Украине. Тогда под ограничения ЕС попали ряд российских юрлиц, в том числе телеканалы «Спас» и «Царьград».