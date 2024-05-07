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NYT: Си Цзиньпин был возмущен критикой КНР в связи с ситуацией на Украине

Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин во время визита во Францию решительно выступил против критики Запада в адрес Китая за его связи с Россией на фоне украинского кризиса. Об этом пишет The New York Times (NYT). 

Китайский лидер подчеркнул, что выступает против использования кризиса «для возложения ответственности на третью страну», чтобы запятнать ее имидж и спровоцировать новую «холодную войну». 

Газета отмечает, что в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном Си Цзиньпин отметил, что Китай «не является источником кризиса, его стороной или участником». Как предполагает NYT, резкое замечание могло быть адресовано США, которые ранее неоднократно обвиняли Пекин в военной помощи Москве в конфликте на Украине. 

Кроме того, Макрон и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на трехсторонней встрече оказывали давление на Си Цзиньпина, чтобы тот оказал влияние на Москву в контексте боевых действий на Украине. Газета отмечает, что после этого со стороны Пекина не последовало никаких заявлений в адрес Москвы, но китайский и французский лидеры совместно призвали к установлению «олимпийского перемирия». 

5 мая Си Цзиньпин начал свое первое с 2019 г. европейское турне, в ходе которого он посетит Францию, Сербию и Венгрию. Первой его точкой стал Париж, визит приурочен к 60-й годовщине установления дипломатических отношений между Францией и КНР. 6 мая председатель КНР провел трехстороннюю встречу с Эммануэлем Макроном и Урсулой фон дер Ляйен. В тот же день прошли переговоры лидеров КНР и Франции. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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