NYT: Си Цзиньпин был возмущен критикой КНР в связи с ситуацией на Украине

Кроме того, Макрон и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на трехсторонней встрече оказывали давление на Си Цзиньпина, чтобы тот оказал влияние на Москву в контексте боевых действий на Украине. Газета отмечает, что после этого со стороны Пекина не последовало никаких заявлений в адрес Москвы, но китайский и французский лидеры совместно призвали к установлению «олимпийского перемирия».