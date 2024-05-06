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Глава Еврокомиссии: Китай должен повлиять на Россию по ситуации на Украине

Ведомости

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Пекин должен оказать влияние на Россию для урегулирования ситуации на Украине. Это следует из записи пресс-конференции на странице главы Еврокомиссии в соцсети Х.

По результатам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и председателем КНР Си Цзиньпином фон дер Ляйен также выразила надежду, что Китай на фоне «угроз со стороны России» продолжит способствовать деэскалации ее «ядерной риторики».

В Елисейском дворце в Париже состоялась трехсторонняя встреча председателя КНР Си Цзиньпина, президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Лидер Китая заявил, что всегда рассматривал отношения КНР и ЕС со стратегической и долгосрочной точки зрения. Си Цзиньпин также выразил надежду на развитие отношений Китая с Францией и с ЕС. Он отметил, что мир вступил «в новый период турбулентности и перемен», поэтому Китай и ЕС должны придерживаться позиции партнерства, диалога и сотрудничества.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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