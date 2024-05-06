Глава Еврокомиссии: Китай должен повлиять на Россию по ситуации на Украине

В Елисейском дворце в Париже состоялась трехсторонняя встреча председателя КНР Си Цзиньпина, президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Лидер Китая заявил, что всегда рассматривал отношения КНР и ЕС со стратегической и долгосрочной точки зрения. Си Цзиньпин также выразил надежду на развитие отношений Китая с Францией и с ЕС. Он отметил, что мир вступил «в новый период турбулентности и перемен», поэтому Китай и ЕС должны придерживаться позиции партнерства, диалога и сотрудничества.