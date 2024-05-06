Глава Еврокомиссии: Китай должен повлиять на Россию по ситуации на Украине
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Пекин должен оказать влияние на Россию для урегулирования ситуации на Украине. Это следует из записи пресс-конференции на странице главы Еврокомиссии в соцсети Х.
По результатам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и председателем КНР Си Цзиньпином фон дер Ляйен также выразила надежду, что Китай на фоне «угроз со стороны России» продолжит способствовать деэскалации ее «ядерной риторики».
В Елисейском дворце в Париже состоялась трехсторонняя встреча председателя КНР Си Цзиньпина, президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Лидер Китая заявил, что всегда рассматривал отношения КНР и ЕС со стратегической и долгосрочной точки зрения. Си Цзиньпин также выразил надежду на развитие отношений Китая с Францией и с ЕС. Он отметил, что мир вступил «в новый период турбулентности и перемен», поэтому Китай и ЕС должны придерживаться позиции партнерства, диалога и сотрудничества.