Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Франции и главой ЕК
В Елисейском дворце в Париже состоялась трехсторонняя встреча председателя КНР Си Цзиньпина, президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
«Китай всегда рассматривал отношения КНР и ЕС со стратегической и долгосрочной точки зрения», – сказал китайский лидер.
Си Цзиньпин также выразил надежду на развитие отношений Китая с Францией и с ЕС. Он отметил, что мир вступил «в новый период турбулентности и перемен», поэтому Китай и ЕС должны придерживаться позиции партнерства, диалога и сотрудничества. СМИ не уточняет, какие темы обсуждались в ходе переговоров.
5 мая Си Цзиньпин начал свое первое с 2019 г. европейское турне, в ходе которого он посетит Францию, Сербию и Венгрию. Первой его точкой стал Париж, визит приурочен к 60-й годовщине установления дипломатических отношений между Францией и КНР. Ожидалось, что на переговорах Макрон поднимет темы торгового дисбаланса в пользу Китая и конфликта на Украине. Париж считает, что Пекин должен повлиять на Москву, чтобы та прекратила проведение спецоперации. Эксперты AFP ранее говорили, что такие попытки обречены на провал.