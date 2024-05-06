Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Франции и главой ЕК

5 мая Си Цзиньпин начал свое первое с 2019 г. европейское турне, в ходе которого он посетит Францию, Сербию и Венгрию. Первой его точкой стал Париж, визит приурочен к 60-й годовщине установления дипломатических отношений между Францией и КНР. Ожидалось, что на переговорах Макрон поднимет темы торгового дисбаланса в пользу Китая и конфликта на Украине. Париж считает, что Пекин должен повлиять на Москву, чтобы та прекратила проведение спецоперации. Эксперты AFP ранее говорили, что такие попытки обречены на провал.