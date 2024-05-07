В Кремле началась инаугурация президента Владимира Путина
Церемония инаугурации президента России Владимира Путина началась в Кремле 7 мая, следует из трансляции в Telegram-канале Кремля.
В ходе церемонии президент даст присягу, а затем по традиции обратится к гражданам с небольшой речью. Это пятый президентский срок Путина.
После инаугурации правительство автоматически уйдет в отставку. Согласно Конституции, правительство должно сложить полномочия, а его члены – перейти в статус исполняющих обязанности до назначения нового кабмина.
С 15 по 17 марта в России прошли выборы президента. По итогам подсчета голосов действующий президент, самовыдвиженец Владимир Путин набрал 87,28% голосов избирателей. За кандидата от КПРФ Николая Харитонова проголосовали 4,31% избирателей, за Владислава Даванкова («Новые люди») – 3,85%, а за Леонида Слуцкого (ЛДПР) – 3,20%.
Итоговая явка с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 77,49%. В выборах приняли участие более 87,5 млн граждан России, что стало рекордом.