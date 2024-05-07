В Кремле началась инаугурация президента Владимира Путина

С 15 по 17 марта в России прошли выборы президента. По итогам подсчета голосов действующий президент, самовыдвиженец Владимир Путин набрал 87,28% голосов избирателей. За кандидата от КПРФ Николая Харитонова проголосовали 4,31% избирателей, за Владислава Даванкова («Новые люди») – 3,85%, а за Леонида Слуцкого (ЛДПР) – 3,20%.