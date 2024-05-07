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В Кремле началась инаугурация президента Владимира Путина

Ведомости

Церемония инаугурации президента России Владимира Путина началась в Кремле 7 мая, следует из трансляции в Telegram-канале Кремля.

В ходе церемонии президент даст присягу, а затем по традиции обратится к гражданам с небольшой речью. Это пятый президентский срок Путина. 

После инаугурации правительство автоматически уйдет в отставку. Согласно Конституции, правительство должно сложить полномочия, а его члены – перейти в статус исполняющих обязанности до назначения нового кабмина.

С 15 по 17 марта в России прошли выборы президента. По итогам подсчета голосов действующий президент, самовыдвиженец Владимир Путин набрал 87,28% голосов избирателей. За кандидата от КПРФ Николая Харитонова проголосовали 4,31% избирателей, за Владислава Даванкова («Новые люди») – 3,85%, а за Леонида Слуцкого (ЛДПР) – 3,20%.

Итоговая явка с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 77,49%. В выборах приняли участие более 87,5 млн граждан России, что стало рекордом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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