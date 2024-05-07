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МИД РФ сообщил об отъезде посла США из России на определенное время

Ведомости

Посол США в России Линн Трейси уехала на определенное время из страны. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире «Первого канала».

«Это было сообщено нам в МИД за определенное время до того, как окончательно решился вопрос с приглашениями послов [на церемонию инаугурации президента РФ]», – уточнил он (цитата по ТАСС).

Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина состоится 7 мая в 12:00 по московскому времени в Большом Кремлевском дворце. Мероприятие будут транслировать телеканалы «Первый канал», «Россия 1», НТВ и др. Во время церемонии президент даст присягу, а затем по традиции обратится к гражданам с небольшой речью.

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил на брифинге, что на церемонию инаугурации были приглашены руководители всех аккредитованных в Москве дипломатических представительств, в том числе из недружественных стран. Однако в госдепе США заявили, что американский представитель не будет присутствовать на мероприятии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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