МИД РФ сообщил об отъезде посла США из России на определенное время
Посол США в России Линн Трейси уехала на определенное время из страны. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире «Первого канала».
«Это было сообщено нам в МИД за определенное время до того, как окончательно решился вопрос с приглашениями послов [на церемонию инаугурации президента РФ]», – уточнил он (цитата по ТАСС).
Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина состоится 7 мая в 12:00 по московскому времени в Большом Кремлевском дворце. Мероприятие будут транслировать телеканалы «Первый канал», «Россия 1», НТВ и др. Во время церемонии президент даст присягу, а затем по традиции обратится к гражданам с небольшой речью.
Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил на брифинге, что на церемонию инаугурации были приглашены руководители всех аккредитованных в Москве дипломатических представительств, в том числе из недружественных стран. Однако в госдепе США заявили, что американский представитель не будет присутствовать на мероприятии.