МИД РФ сообщил об отъезде посла США из России на определенное время

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил на брифинге, что на церемонию инаугурации были приглашены руководители всех аккредитованных в Москве дипломатических представительств, в том числе из недружественных стран. Однако в госдепе США заявили, что американский представитель не будет присутствовать на мероприятии.