Путин: Россия сама будет определять свою судьбу
Россия сама и только сама будет определять свою судьбу, заявил президент России Владимир Путин в ходе своей речи на церемонии инаугурации.
«Судьбу России будем определять мы сами и только сами ради сегодняшних и будущих поколений. Вы, граждане России, подтвердили правильность курса страны», – заявил он.
Глава государства также отметил, что Россия не отказываемся от диалога с западными странами, выбор остается за ними. По его словам, западные государства стремятся сдержать развитие РФ.
Церемония инаугурации Путина проходит 7 мая в Большом Кремлевском дворце. В ходе церемонии президент дал присягу и вступил в должность. Это пятый президентский срок Путина.
Выборы президента РФ прошли 15–17 марта. Впервые в них участвовали жители четырех новых регионов страны – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По итогам голосования Путин одержал победу, набрав 87,28% голосов. Явка составила 77,44% и стала рекордной в новейшей истории России.