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Путин: Россия сама будет определять свою судьбу

Ведомости

Россия сама и только сама будет определять свою судьбу, заявил президент России Владимир Путин в ходе своей речи на церемонии инаугурации.

«Судьбу России будем определять мы сами и только сами ради сегодняшних и будущих поколений. Вы, граждане России, подтвердили правильность курса страны», – заявил он.

Глава государства также отметил, что Россия не отказываемся от диалога с западными странами, выбор остается за ними. По его словам, западные государства стремятся сдержать развитие РФ.

Церемония инаугурации Путина проходит 7 мая в Большом Кремлевском дворце. В ходе церемонии президент дал присягу и вступил в должность. Это пятый президентский срок Путина.

Выборы президента РФ прошли 15–17 марта. Впервые в них участвовали жители четырех новых регионов страны – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По итогам голосования Путин одержал победу, набрав 87,28% голосов. Явка составила 77,44% и стала рекордной в новейшей истории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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