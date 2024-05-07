Матвиенко предложила сделать выходным день инаугурации президента

«Люди должны ощутить, что это не просто некая церемония, а важнейшее событие в нашей стране. Вступил в должность президент Владимир Путин, и от этого будет зависеть будущее нашей страны во многом. Мы подумаем об этом, может быть, с таким предложением выйдем», – сказала Матвиенко.