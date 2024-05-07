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Матвиенко предложила сделать выходным день инаугурации президента

Ведомости

Совет Федерации (СФ) подумает о том, чтобы сделать выходным день инаугурации президента России. Об этом заявила председатель СФ Валентина Матвиенко в эфире «Первого канала».

По ее словам, «раз в шесть лет можно себе позволить» сделать этот день «по-настоящему праздничным, выходным», перенеся один день из майских каникул.

«Люди должны ощутить, что это не просто некая церемония, а важнейшее событие в нашей стране. Вступил в должность президент Владимир Путин, и от этого будет зависеть будущее нашей страны во многом. Мы подумаем об этом, может быть, с таким предложением выйдем», – сказала Матвиенко.

По словам Матвиенко, кандидатуры силовых министров и главы МИДа могут быть внесены президентом РФ и рассмотрены палатой до 15 мая, сообщил ТАСС. Они назначаются президентом после консультаций с верхней палатой парламента.

Церемония инаугурации состоялась 7 мая. Это пятый срок Путина на посту главы государства. Он дал присягу, зачитав клятву из Конституции РФ, и официально вступил в должность. В своей речи президент поблагодарил всех граждан России и отдельно отметил роль участников спецоперации.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Россия станет еще сильнее и обязательно реализует долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение целей развития, главным из которых является народосбережение.

Выборы президента РФ прошли 15–17 марта. Впервые в них участвовали жители четырех новых регионов страны – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По итогам голосования Путин одержал победу, набрав 87,28% голосов. Явка составила 77,44% и стала рекордной в новейшей истории России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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