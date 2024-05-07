Матвиенко предложила сделать выходным день инаугурации президента
Совет Федерации (СФ) подумает о том, чтобы сделать выходным день инаугурации президента России. Об этом заявила председатель СФ Валентина Матвиенко в эфире «Первого канала».
По ее словам, «раз в шесть лет можно себе позволить» сделать этот день «по-настоящему праздничным, выходным», перенеся один день из майских каникул.
«Люди должны ощутить, что это не просто некая церемония, а важнейшее событие в нашей стране. Вступил в должность президент Владимир Путин, и от этого будет зависеть будущее нашей страны во многом. Мы подумаем об этом, может быть, с таким предложением выйдем», – сказала Матвиенко.
По словам Матвиенко, кандидатуры силовых министров и главы МИДа могут быть внесены президентом РФ и рассмотрены палатой до 15 мая, сообщил ТАСС. Они назначаются президентом после консультаций с верхней палатой парламента.
Церемония инаугурации состоялась 7 мая. Это пятый срок Путина на посту главы государства. Он дал присягу, зачитав клятву из Конституции РФ, и официально вступил в должность. В своей речи президент поблагодарил всех граждан России и отдельно отметил роль участников спецоперации.
Кроме того, глава государства подчеркнул, что Россия станет еще сильнее и обязательно реализует долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение целей развития, главным из которых является народосбережение.
Выборы президента РФ прошли 15–17 марта. Впервые в них участвовали жители четырех новых регионов страны – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По итогам голосования Путин одержал победу, набрав 87,28% голосов. Явка составила 77,44% и стала рекордной в новейшей истории России.