СБУ сообщила о задержании офицеров, готовивших покушение на Зеленского

Офицеры, по данным СБУ, якобы были завербованы ФСБ России до начала боевых действий в 2022 г. «Одной из задач агентурной сети ФСБ был поиск исполнителей среди военных, приближенных к охране президента, которые могли бы взять главу государства в заложники, а впоследствии его убить», – утверждают в спецслужбе.