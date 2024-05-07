СБУ сообщила о задержании офицеров, готовивших покушение на Зеленского
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала двух полковников управления государственной охраны (УГО) по подозрению в подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского, сообщили в пресс-службе ведомства.
Офицеры, по данным СБУ, якобы были завербованы ФСБ России до начала боевых действий в 2022 г. «Одной из задач агентурной сети ФСБ был поиск исполнителей среди военных, приближенных к охране президента, которые могли бы взять главу государства в заложники, а впоследствии его убить», – утверждают в спецслужбе.
Помимо Зеленского, подозреваемые якобы планировали ликвидировать председателя СБУ Василия Малюка, руководителя главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова и других украинских чиновников, говорится в сообщении.
Фигурантов дела подозревают в государственной измене и подготовке к теракту, им грозит пожизненное заключение.
Среди задержанных – начальник одного из департаментов УГО полковник Андрей Гук, пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Предположительно, он передавал секретную информацию по охраняемым лицам. Вместе с Гуком задержан его пособник, сообщило издание.