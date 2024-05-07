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Глава МИД Австрии заявил, что страна не будет вступать в НАТО

Ведомости

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в ходе выступления перед внешнеполитическим комитетом Национального совета прокомментировал сообщения СМИ о планах Вены нарастить сотрудничество с НАТО и заявил, что республика не планирует становиться членом альянса, сообщается на сайте австрийского парламента.

«У нас нет намерения вступать в НАТО», – подчеркнул Шалленберг.

По его словам, целью Австрии является налаживание обмена информацией с другими нейтральными странами, включая Ирландию, Мальту и Швейцарию.

Министр также упомянул мирный саммите по Украине, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Он отметил важность привлечения к сотрудничеству стран за пределами Европы, к примеру Китай, Бразилию и страны Персидского залива.

Мирный саммит по Украине пройдет в Швейцарии 15-16 июня. На него приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств, в том числе представители стран G7, G20, БРИКС и члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Приглашения также направлены патриарху Константинопольскому и в Ватикан.

Как сообщается на сайте министерства иностранных дел Швейцарии, целью этой встречи является выработка общего понимания пути к справедливому и прочному миру на Украине. Ведомство уточнило, что Россия не была приглашена, поскольку ее власти неоднократно заявляли, что не заинтересованы в этом. Так, ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва бы и не приняла участие в саммите даже в случае получения приглашения. При этом на сайте МИД Швейцарии сказано, что «мирный процесс без России немыслим» и она должна быть включена в него.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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