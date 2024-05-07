Глава МИД Австрии заявил, что страна не будет вступать в НАТО
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в ходе выступления перед внешнеполитическим комитетом Национального совета прокомментировал сообщения СМИ о планах Вены нарастить сотрудничество с НАТО и заявил, что республика не планирует становиться членом альянса, сообщается на сайте австрийского парламента.
«У нас нет намерения вступать в НАТО», – подчеркнул Шалленберг.
По его словам, целью Австрии является налаживание обмена информацией с другими нейтральными странами, включая Ирландию, Мальту и Швейцарию.
Министр также упомянул мирный саммите по Украине, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Он отметил важность привлечения к сотрудничеству стран за пределами Европы, к примеру Китай, Бразилию и страны Персидского залива.
Мирный саммит по Украине пройдет в Швейцарии 15-16 июня. На него приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств, в том числе представители стран G7, G20, БРИКС и члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Приглашения также направлены патриарху Константинопольскому и в Ватикан.
Как сообщается на сайте министерства иностранных дел Швейцарии, целью этой встречи является выработка общего понимания пути к справедливому и прочному миру на Украине. Ведомство уточнило, что Россия не была приглашена, поскольку ее власти неоднократно заявляли, что не заинтересованы в этом. Так, ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва бы и не приняла участие в саммите даже в случае получения приглашения. При этом на сайте МИД Швейцарии сказано, что «мирный процесс без России немыслим» и она должна быть включена в него.