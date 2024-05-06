Си Цзиньпин: Китай поддержит мирную конференцию, признанную Москвой и Киевом

Как сообщается на сайте министерства иностранных дел Швейцарии, целью этой встречи является выработка общего понимания пути к справедливому и прочному миру на Украине. Ведомство уточнило, что Россия не была приглашена, поскольку ее власти неоднократно заявляли, что не заинтересованы в этом. Так, ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва бы и не приняла участие в саммите даже в случае получения приглашения. При этом на сайте МИД Швейцарии сказано, что «мирный процесс без России немыслим» и она должна быть включена в него.