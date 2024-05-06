Си Цзиньпин: Китай поддержит мирную конференцию, признанную Москвой и Киевом
Китай выступает за мирное урегулирование российско-украинского конфликта и поддержит по этому вопросу международную конференцию, которая будет признана и Киевом, и Москвой, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
«История показывает, что конфликт не может быть решен иначе, чем через переговоры. Мы призываем все стороны возобновить диалог. Мы поддержим проведение международной мирной конференции, которая будет признана Россией и Украиной, которая будет проходить в условиях равноправия и сделает возможными сбалансированные дискуссии», – сказал лидер КНР на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам французско-китайского саммита в Париже (цитата «РИА Новости»).
Ранее тезисы выступления политика были опубликованы также на сайте Госсовета КНР. В частности, Си заявил, что Китай, Франция и Евросоюз должны противодействовать эскалации боевых действий на Украине, создавать условия для мирных переговоров. Он отметил, что КНР не является создателем или участником украинского кризиса и прилагает все усилия, чтобы способствовать возобновлению диалога сторон.
Мирный саммит по Украине пройдет в Швейцарии 15-16 июня. На него приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств, в том числе представители стран G7, G20, БРИКС и члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Приглашения также направлены патриарху Константинопольскому и в Ватикан.
Как сообщается на сайте министерства иностранных дел Швейцарии, целью этой встречи является выработка общего понимания пути к справедливому и прочному миру на Украине. Ведомство уточнило, что Россия не была приглашена, поскольку ее власти неоднократно заявляли, что не заинтересованы в этом. Так, ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва бы и не приняла участие в саммите даже в случае получения приглашения. При этом на сайте МИД Швейцарии сказано, что «мирный процесс без России немыслим» и она должна быть включена в него.