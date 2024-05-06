Си Цзиньпин призвал Евросоюз не допустить эскалации конфликта на Украине

Китаю очень хочется, чтобы весь мир и Европа в частности признавали его как миротворца, говорит заместитель директора ИМЭМО РАН Александр Ломанов. Учитывая столь пристальный интерес, который Китай испытывает к Европе и европейским делам, заявления Си с призывами к миру на Украине неудивительны. Ровно такой же лексикой Пекин пользуется, разговаривая о палестинском конфликте, где он выступает за создание палестинского государства и прием Палестины в ООН. Как итог, Китай являет из себя как бы идеального посредника, мудрого и справедливого, в отличие от евробюрократии, которой недостает ни того, ни другого.