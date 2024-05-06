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Си Цзиньпин призвал Евросоюз не допустить эскалации конфликта на Украине

С таким заявлением он выступил в рамках европейского турне
Екатерина Дорофеева
Глеб Мишутин
Максим Стулов / Ведомости

Китай, Франция и Евросоюз должны противодействовать эскалации боевых действий на Украине, создавать условия для мирных переговоров. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, тезисы его выступления опубликованы на сайте Госсовета КНР.

«Китай, Франция и Европа надеются прекратить огонь и закончить противостояние как можно скорее, восстановить мир в Европе, а также поддерживают политическое урегулирование украинского кризиса. Мы должны вместе противостоять разрастанию и эскалации конфликта», – приводятся его слова в тексте.

Китайский лидер добавил, что Китай не является создателем или стороной украинского кризиса. Он прилагает все усилия, чтобы способствовать переговорам.

Что касается палестино-израильского конфликта, Си Цзиньпин подчеркнул, что главным приоритетом является достижение прекращения огня и прекращение войны, а также обеспечение поставок гуманитарной помощи. Он заявил, что Китай поддерживает полноправное членство Палестины в Организации Объединенных Наций.

Китаю очень хочется, чтобы весь мир и Европа в частности признавали его как миротворца, говорит заместитель директора ИМЭМО РАН Александр Ломанов. Учитывая столь пристальный интерес, который Китай испытывает к Европе и европейским делам, заявления Си с призывами к миру на Украине неудивительны. Ровно такой же лексикой Пекин пользуется, разговаривая о палестинском конфликте, где он выступает за создание палестинского государства и прием Палестины в ООН. Как итог, Китай являет из себя как бы идеального посредника, мудрого и справедливого, в отличие от евробюрократии, которой недостает ни того, ни другого.

В Елисейском дворце в Париже состоялась трехсторонняя встреча председателя КНР Си Цзиньпина, президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Лидер Китая заявил, что всегда рассматривал отношения КНР и ЕС со стратегической и долгосрочной точки зрения. Си Цзиньпин также выразил надежду на развитие отношений Китая с Францией и с ЕС. Он отметил, что мир вступил «в новый период турбулентности и перемен», поэтому Китай и ЕС должны придерживаться позиции партнерства, диалога и сотрудничества.

По результатам встречи глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Пекин должен оказать влияние на Россию для урегулирования ситуации на Украине. Фон дер Ляйен также выразила надежду, что Китай на фоне «угроз со стороны России» продолжит способствовать деэскалации ее «ядерной риторики». Кроме того, глава Еврокомиссии подчеркнула, что Евросоюз готов задействовать все доступные инструменты для защиты своей экономики, если Китай не сможет предложить справедливый доступ к своим рынкам. Она добавила, что китайские товары, такие как электромобили и сталь, наводняют европейский рынок.

Ранее президент России Владимир Путин подтвердил свой визит в Китай в мае. В ходе рабочего визита будет обсуждаться тема международной безопасности.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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