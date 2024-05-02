Во время визита Путина в КНР будут обсуждаться вопросы безопасности

О том, что Путин может осуществить первый зарубежный визит после своей инаугурации в Китай, вероятно, во второй половине мая, первым сообщило агентство Reuters со ссылкой на пять осведомленных источников. Информацию о подготовке подтвердили «Ведомостям» два собеседника, осведомленные о процессе организации визита. 25 апреля Путин на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей подтвердил, что намерен отправиться с визитом в КНР в мае.