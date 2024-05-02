Во время визита Путина в КНР будут обсуждаться вопросы безопасности
В ходе рабочего визита президента РФ Владимира Путина в Китай будет обсуждаться тема международной безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, есть ли в повестке встречи лидеров стран тема контроля над вооружениями.
«Так или иначе вопросы международной безопасности, региональной безопасности будут упоминаться и затрагиваться», – сказал Песков.
Ранее 2 мая портал Semafor со ссылкой на официального представителя госдепартамента США сообщил, что Китай отказал США в возобновлении переговоров по контролю над ядерным оружием. По словам источника, КНР не дала содержательного ответа на предложение США ввести предварительные уведомления об испытательных пусках стратегических баллистических ракет.
При этом в пресс-службе посольства Китая в Вашингтоне заявили изданию, что крупнейшие ядерные державы должны существенно сократить свои ядерные арсеналы, чтобы продолжить переговоры по контролю над вооружениями с КНР.
О том, что Путин может осуществить первый зарубежный визит после своей инаугурации в Китай, вероятно, во второй половине мая, первым сообщило агентство Reuters со ссылкой на пять осведомленных источников. Информацию о подготовке подтвердили «Ведомостям» два собеседника, осведомленные о процессе организации визита. 25 апреля Путин на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей подтвердил, что намерен отправиться с визитом в КНР в мае.