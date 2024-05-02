Госдеп: Китай отказал США в возобновлении переговоров по ядерному оружию

В октябре 2023 г. Пентагон опубликовал доклад, согласно которому КНР предположительно нарастила арсенал до 500 ядерных боеголовок, а к 2030 г. доведет его до 1000. Пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин заявила, что «доклад США, как и предыдущие, не основан на фактах и носит предвзятый характер». США имеют на вооружении 3750 ядерных боеголовок всех типов. Общее их число с учетом снятых с вооружения – 5244.