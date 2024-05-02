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Госдеп: Китай отказал США в возобновлении переговоров по ядерному оружию

Ведомости

Китай отказал США в возобновлении переговоров по контролю над ядерным оружием, сообщило издание Semafor со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США.

«К сожалению, КНР отказалась от последующей встречи и не дала содержательного ответа на предложенные нами варианты», – процитировало издание представителя Госдепартамента.

Собеседник Semafor отметил, что администрация Байдена предложила Китаю шаги, «которые устраняют фундаментальные риски конфликта и неконтролируемой эскалации в ядерной и космической областях». Среди этих шагов – улучшение кризисных коммуникаций с Пекином, введение предварительных уведомлений об испытательных пусках стратегических баллистических ракет и усилия по снижению напряженности в космосе.

В пресс-службе посольства Китая в Вашингтоне заявили изданию, что крупнейшие ядерные державы должны существенно сократить свои ядерные арсеналы, чтобы продолжить переговоры по контролю над вооружениями с КНР.

В апреле Совет безопасности (СБ) ООН сообщил, что Россия заблокировала подготовленный США и Японией проект резолюции ООН о неразмещении ядерного и другого оружия массового поражения в космосе. Сообщается, что РФ проголосовала так в ответ на то, что ее совместный с КНР проект поправки к этой резолюции о полном запрете милитаризации космоса был отклонен семью голосами.

В октябре 2023 г. Пентагон опубликовал доклад, согласно которому КНР предположительно нарастила арсенал до 500 ядерных боеголовок, а к 2030 г. доведет его до 1000. Пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин заявила, что «доклад США, как и предыдущие, не основан на фактах и носит предвзятый характер». США имеют на вооружении 3750 ядерных боеголовок всех типов. Общее их число с учетом снятых с вооружения – 5244.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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