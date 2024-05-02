Госдеп: Китай отказал США в возобновлении переговоров по ядерному оружию
Китай отказал США в возобновлении переговоров по контролю над ядерным оружием, сообщило издание Semafor со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США.
«К сожалению, КНР отказалась от последующей встречи и не дала содержательного ответа на предложенные нами варианты», – процитировало издание представителя Госдепартамента.
Собеседник Semafor отметил, что администрация Байдена предложила Китаю шаги, «которые устраняют фундаментальные риски конфликта и неконтролируемой эскалации в ядерной и космической областях». Среди этих шагов – улучшение кризисных коммуникаций с Пекином, введение предварительных уведомлений об испытательных пусках стратегических баллистических ракет и усилия по снижению напряженности в космосе.
В пресс-службе посольства Китая в Вашингтоне заявили изданию, что крупнейшие ядерные державы должны существенно сократить свои ядерные арсеналы, чтобы продолжить переговоры по контролю над вооружениями с КНР.
В апреле Совет безопасности (СБ) ООН сообщил, что Россия заблокировала подготовленный США и Японией проект резолюции ООН о неразмещении ядерного и другого оружия массового поражения в космосе. Сообщается, что РФ проголосовала так в ответ на то, что ее совместный с КНР проект поправки к этой резолюции о полном запрете милитаризации космоса был отклонен семью голосами.
В октябре 2023 г. Пентагон опубликовал доклад, согласно которому КНР предположительно нарастила арсенал до 500 ядерных боеголовок, а к 2030 г. доведет его до 1000. Пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин заявила, что «доклад США, как и предыдущие, не основан на фактах и носит предвзятый характер». США имеют на вооружении 3750 ядерных боеголовок всех типов. Общее их число с учетом снятых с вооружения – 5244.