Путин подтвердил намерение отправиться с визитом в Китай в мае
Президент России Владимир Путин намерен отправиться с визитом в КНР в мае. Об этом он сообщил на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
«У меня планируется визит [в Китай] в мае», – сказал Путин.
О том, что Путин может осуществить первый зарубежный визит после своей пятой инаугурации в Китай, вероятно, во второй половине мая, первым сообщило агентство Reuters со ссылкой на пять осведомленных источников. Информацию о подготовке подтвердили «Ведомостям» два собеседника, осведомленные о процессе организации визита.
9 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что сообщать точные даты визита Путина в Китай пока рано. «Действительно, такие контакты планируются и есть понимание в их целесообразности и необходимости, учитывая высокий уровень дружественных отношений между Россией и Китаем. Но пока как-то конкретизировать какие-то сроки мы считаем преждевременным, мы сообщим вам по мере готовности», – сказал тогда Песков. При этом 8-9 апреля в Пекине с официальным визитом находился глава МИД России Сергей Лавров. По словам Пескова, поездку российского дипломата в КНР можно рассматривать как подготовку предстоящих контактов на высшем уровне.
23 апреля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что Россия и Китай намерены усиливать сотрудничество по линии спецслужб и правоохранительных органов.