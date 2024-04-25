Путин подтвердил намерение отправиться с визитом в Китай в мае

9 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что сообщать точные даты визита Путина в Китай пока рано. «Действительно, такие контакты планируются и есть понимание в их целесообразности и необходимости, учитывая высокий уровень дружественных отношений между Россией и Китаем. Но пока как-то конкретизировать какие-то сроки мы считаем преждевременным, мы сообщим вам по мере готовности», – сказал тогда Песков. При этом 8-9 апреля в Пекине с официальным визитом находился глава МИД России Сергей Лавров. По словам Пескова, поездку российского дипломата в КНР можно рассматривать как подготовку предстоящих контактов на высшем уровне.