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Путин подтвердил намерение отправиться с визитом в Китай в мае

Ведомости

Президент России Владимир Путин намерен отправиться с визитом в КНР в мае. Об этом он сообщил на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«У меня планируется визит [в Китай] в мае», – сказал Путин.

О том, что Путин может осуществить первый зарубежный визит после своей пятой инаугурации в Китай, вероятно, во второй половине мая, первым сообщило агентство Reuters со ссылкой на пять осведомленных источников. Информацию о подготовке подтвердили «Ведомостям» два собеседника, осведомленные о процессе организации визита.

9 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что сообщать точные даты визита Путина в Китай пока рано. «Действительно, такие контакты планируются и есть понимание в их целесообразности и необходимости, учитывая высокий уровень дружественных отношений между Россией и Китаем. Но пока как-то конкретизировать какие-то сроки мы считаем преждевременным, мы сообщим вам по мере готовности», – сказал тогда Песков. При этом 8-9 апреля в Пекине с официальным визитом находился глава МИД России Сергей Лавров. По словам Пескова, поездку российского дипломата в КНР можно рассматривать как подготовку предстоящих контактов на высшем уровне.

23 апреля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что Россия и Китай намерены усиливать сотрудничество по линии спецслужб и правоохранительных органов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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