Патрушев: Россия и КНР намерены усиливать сотрудничество по линии спецслужб
Россия и Китай намерены усиливать сотрудничество по линии спецслужб и правоохранительных органов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с членом Политбюро ЦК Компартии КНР Чэнь Вэньцином, пишет ТАСС.
«Нацелены на продолжение диалога по вопросам дальнейшего укрепления сотрудничества правоохранительных органов и спецслужб, в том числе в рамках консультаций по общественной безопасности, юстиции и правопорядку», – подчеркнул Патрушев.
21 апреля главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев и командующий ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) адмирал Ху Чжунмин подписали меморандум о сотрудничестве в области поиска и спасания на море.
В ходе визита в Китай главнокомандующий ВМФ России встретился с командующим ВМС НОАК. Моисеев и Ху Чжунмин обсудили вопросы военно-морского сотрудничества между флотами РФ и КНР. Стороны также подчеркнули важность дальнейшего развития сотрудничества между флотами двух стран «в интересах безопасности и стабильности в мировом океане».
19 марта агентство Reuters со ссылкой на пять осведомленных источников сообщило, что Путин может осуществить первый зарубежный визит после своей пятой инаугурации в Китай: вероятно, во второй половине мая 2024 г. Информацию о подготовке подтвердили «Ведомостям» два собеседника, осведомленные о процессе организации визита.
9 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что сообщать точные даты визита Путина в Китай пока рано. При этом 8-9 апреля в Пекине с официальным визитом находился глава МИД России Сергей Лавров. По словам Пескова, поездку российского дипломата в КНР можно рассматривать как подготовку предстоящих контактов на высшем уровне.