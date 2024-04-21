/ Политика

Главком ВМФ РФ и командующий ВМС Китая подписали меморандум о сотрудничестве

Ведомости

Главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев и командующий ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) адмирал Ху Чжунмин подписали Меморандум о сотрудничестве в области поиска и спасания на море, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В ходе визита в Китай главнокомандующий ВМФ России адмирал встретился с командующим ВМС НОАК. Моисеев и Ху Чжунмин обсудили вопросы военно-морского сотрудничества между флотами РФ и КНР. Стороны также подчеркнули важность дальнейшего развития сотрудничества между флотами двух стран «в интересах безопасности и стабильности в мировом океане».

11 апреля вице-премьер Татьяна Голикова на заседании российской части организационного комитета по подготовке и проведению Годов культуры рассказала, что в рамках Годов культуры России – Китая в 2024 и 2025 гг. запланировано провести более 230 мероприятий.

Открытие Годов культуры состоится в Пекине в мае 2024 г. Мероприятия пройдут в 51 городе Китая и 38 городах России. 33 города КНР посетят с гастролями труппы Большого и Мариинского театров, Театра им. Вахтангова и Театра классического балета Касаткиной и Василева.

Голикова напомнила, что 2024 и 2025 гг. объявлены Годами культуры России и Китая по решению президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

19 марта агентство Reuters со ссылкой на пять осведомленных источников сообщило, что Путин может осуществить первый зарубежный визит после своей пятой инаугурации в Китай: вероятно, во второй половине мая 2024 г. Информацию о подготовке подтвердили «Ведомостям» два собеседника, осведомленные о процессе организации визита.

9 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что сообщать точные даты визита Путина в Китай пока рано. При этом 8-9 апреля в Пекине с официальным визитом находился глава МИД России Сергей Лавров. По словам Пескова, поездку российского дипломата в КНР можно рассматривать как подготовку предстоящих контактов на высшем уровне.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных