Главком ВМФ РФ и командующий ВМС Китая подписали меморандум о сотрудничестве
Главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев и командующий ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) адмирал Ху Чжунмин подписали Меморандум о сотрудничестве в области поиска и спасания на море, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
В ходе визита в Китай главнокомандующий ВМФ России адмирал встретился с командующим ВМС НОАК. Моисеев и Ху Чжунмин обсудили вопросы военно-морского сотрудничества между флотами РФ и КНР. Стороны также подчеркнули важность дальнейшего развития сотрудничества между флотами двух стран «в интересах безопасности и стабильности в мировом океане».
11 апреля вице-премьер Татьяна Голикова на заседании российской части организационного комитета по подготовке и проведению Годов культуры рассказала, что в рамках Годов культуры России – Китая в 2024 и 2025 гг. запланировано провести более 230 мероприятий.
Открытие Годов культуры состоится в Пекине в мае 2024 г. Мероприятия пройдут в 51 городе Китая и 38 городах России. 33 города КНР посетят с гастролями труппы Большого и Мариинского театров, Театра им. Вахтангова и Театра классического балета Касаткиной и Василева.
Голикова напомнила, что 2024 и 2025 гг. объявлены Годами культуры России и Китая по решению президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
19 марта агентство Reuters со ссылкой на пять осведомленных источников сообщило, что Путин может осуществить первый зарубежный визит после своей пятой инаугурации в Китай: вероятно, во второй половине мая 2024 г. Информацию о подготовке подтвердили «Ведомостям» два собеседника, осведомленные о процессе организации визита.
9 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что сообщать точные даты визита Путина в Китай пока рано. При этом 8-9 апреля в Пекине с официальным визитом находился глава МИД России Сергей Лавров. По словам Пескова, поездку российского дипломата в КНР можно рассматривать как подготовку предстоящих контактов на высшем уровне.