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В Годы культуры России и Китая пройдет более 230 мероприятий

Ведомости

Более 230 мероприятий запланировано провести в рамках Годов культуры России – Китая в 2024 и 2025 гг. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании российской части организационного комитета по подготовке и проведению Годов культуры, сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

Открытие Годов культуры состоится в Пекине в мае 2024 г. Мероприятия пройдут в 51 городе Китая и 38 городах России. 33 города КНР посетят с гастролями труппы Большого и Мариинского театров, Театра им. Вахтангова и Театра классического балета Касаткиной и Василёва.

По словам министра культуры Ольги Любимовой, в обеих странах пройдут более 30 выставок с участием музеев Московского Кремля, Третьяковской галереи, Государственного исторического музея и Русского музея. В Третьяковской галерее уже открылась экспозиция работ китайского художника Хань Юйчэня. Выставки и лекции также пройдут в провинции Ляонин и городе Далянь.

В сентябре 2024 г. в Китае состоится российский кинофестиваль, а в октябре того же года китайский кинофестиваль примет Россия.

В ноябре 2024 г. запланирован Фестиваль российской культуры в Китае с участием ансамбля танца Дагестана «Лезгинка», а в 2025 г. – Фестиваль китайской культуры в России.

Голикова напомнила, что 2024 и 2025 гг. объявлены Годами культуры России и Китая по решению президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

19 марта агентство Reuters со ссылкой на пять осведомленных источников сообщило, что Путин может осуществить первый зарубежный визит после своей пятой инаугурации в Китай: вероятно, во второй половине мая 2024 г. Информацию о подготовке подтвердили «Ведомостям» два собеседника, осведомленные о процессе организации визита.

9 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что сообщать точные даты визита Путина в Китай пока рано. При этом 8-9 апреля в Пекине с официальным визитом находился глава МИД России Сергей Лавров. По словам Пескова, поездку российского дипломата в КНР можно рассматривать как подготовку предстоящих контактов на высшем уровне.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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