В Годы культуры России и Китая пройдет более 230 мероприятий

19 марта агентство Reuters со ссылкой на пять осведомленных источников сообщило, что Путин может осуществить первый зарубежный визит после своей пятой инаугурации в Китай: вероятно, во второй половине мая 2024 г. Информацию о подготовке подтвердили «Ведомостям» два собеседника, осведомленные о процессе организации визита.