В Годы культуры России и Китая пройдет более 230 мероприятий
Более 230 мероприятий запланировано провести в рамках Годов культуры России – Китая в 2024 и 2025 гг. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании российской части организационного комитета по подготовке и проведению Годов культуры, сообщается в Telegram-канале правительства РФ.
Открытие Годов культуры состоится в Пекине в мае 2024 г. Мероприятия пройдут в 51 городе Китая и 38 городах России. 33 города КНР посетят с гастролями труппы Большого и Мариинского театров, Театра им. Вахтангова и Театра классического балета Касаткиной и Василёва.
По словам министра культуры Ольги Любимовой, в обеих странах пройдут более 30 выставок с участием музеев Московского Кремля, Третьяковской галереи, Государственного исторического музея и Русского музея. В Третьяковской галерее уже открылась экспозиция работ китайского художника Хань Юйчэня. Выставки и лекции также пройдут в провинции Ляонин и городе Далянь.
В сентябре 2024 г. в Китае состоится российский кинофестиваль, а в октябре того же года китайский кинофестиваль примет Россия.
В ноябре 2024 г. запланирован Фестиваль российской культуры в Китае с участием ансамбля танца Дагестана «Лезгинка», а в 2025 г. – Фестиваль китайской культуры в России.
Голикова напомнила, что 2024 и 2025 гг. объявлены Годами культуры России и Китая по решению президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
19 марта агентство Reuters со ссылкой на пять осведомленных источников сообщило, что Путин может осуществить первый зарубежный визит после своей пятой инаугурации в Китай: вероятно, во второй половине мая 2024 г. Информацию о подготовке подтвердили «Ведомостям» два собеседника, осведомленные о процессе организации визита.
9 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что сообщать точные даты визита Путина в Китай пока рано. При этом 8-9 апреля в Пекине с официальным визитом находился глава МИД России Сергей Лавров. По словам Пескова, поездку российского дипломата в КНР можно рассматривать как подготовку предстоящих контактов на высшем уровне.