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МИД КНР: Китай не потерпит вмешательства в сотрудничество с Россией

Ведомости

Торгово-экономическое сотрудничество Китая и России не должно подвергаться вмешательству и сдерживанию со стороны других стран, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает ТАСС.

Так она прокомментировала слова заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла о том, что успехи России на Украине могут негативно отразиться на американо-китайских отношениях.

«Китайская сторона также не приемлет осуждение и давление», – подчеркнула дипломат.

По ее словам, Пекин продолжает неизменно придерживаться объективной позиции в отношении российско-украинского конфликта. Китай играет конструктивную роль и предпринимает активные усилия ради проведения мирных переговоров между сторонами. Если некоторые страны действительно надеются на скорейшее завершение военных действий, они должны задуматься об истоках конфликта и предпринять шаги ради восстановления мира, заметила представитель МИД КНР.

9 апреля министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин поддерживает своевременный созыв международной конференции по урегулированию кризиса на Украине с равноправным участием Москвы и Киева. Дипломат сообщил об этом на пресс-конференции, на которой он выступил вместе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

По его словам, в украинском вопросе необходимо твердо следовать принципам по урегулированию, предложенным председателем КНР Си Цзиньпином в марте 2022 г. Речь об уважении суверенитета и территориальной целостности всех стран, целей и принципов Устава ООН, серьезном отношении к законным интересам безопасности всех государств и поддержке всех усилий по мирному урегулированию кризиса.

Власти Китая ранее неоднократно подчеркивали, что выступают за политическое урегулирование конфликта на Украине и мирные переговоры. Пекин также не раз призывал стороны отказаться от действий, направленных на эскалацию ситуации. В феврале 2023 г. МИД КНР представил план из 12 пунктов об урегулировании ситуации на Украине, среди которых уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также прекращение огня и боевых действий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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