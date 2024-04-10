МИД КНР: Китай не потерпит вмешательства в сотрудничество с Россией
Торгово-экономическое сотрудничество Китая и России не должно подвергаться вмешательству и сдерживанию со стороны других стран, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает ТАСС.
Так она прокомментировала слова заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла о том, что успехи России на Украине могут негативно отразиться на американо-китайских отношениях.
«Китайская сторона также не приемлет осуждение и давление», – подчеркнула дипломат.
По ее словам, Пекин продолжает неизменно придерживаться объективной позиции в отношении российско-украинского конфликта. Китай играет конструктивную роль и предпринимает активные усилия ради проведения мирных переговоров между сторонами. Если некоторые страны действительно надеются на скорейшее завершение военных действий, они должны задуматься об истоках конфликта и предпринять шаги ради восстановления мира, заметила представитель МИД КНР.
9 апреля министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин поддерживает своевременный созыв международной конференции по урегулированию кризиса на Украине с равноправным участием Москвы и Киева. Дипломат сообщил об этом на пресс-конференции, на которой он выступил вместе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
По его словам, в украинском вопросе необходимо твердо следовать принципам по урегулированию, предложенным председателем КНР Си Цзиньпином в марте 2022 г. Речь об уважении суверенитета и территориальной целостности всех стран, целей и принципов Устава ООН, серьезном отношении к законным интересам безопасности всех государств и поддержке всех усилий по мирному урегулированию кризиса.
Власти Китая ранее неоднократно подчеркивали, что выступают за политическое урегулирование конфликта на Украине и мирные переговоры. Пекин также не раз призывал стороны отказаться от действий, направленных на эскалацию ситуации. В феврале 2023 г. МИД КНР представил план из 12 пунктов об урегулировании ситуации на Украине, среди которых уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также прекращение огня и боевых действий.