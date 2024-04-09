Си Цзиньпин проводит встречу с Лавровым в Пекине

Лавров находится в Пекине с официальным визитом 8-9 апреля. Он уже встретился с министром иностранных дел КНР Ван И. В МИД РФ говорили, что Лавров планирует обсудить вопросы двустороннего сотрудничества на международной арене с акцентом на совместную работу в ООН, БРИКС, ШОС, «Группе двадцати», АТЭС и других многосторонних механизмах и форумах. Также планировался обмен мнениями по нескольким вопросам международной безопасности, включая украинский кризис и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.