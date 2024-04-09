Си Цзиньпин проводит встречу с Лавровым в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин принимает министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который находится с визитом в Китае. Об этом сообщает ТАСС.
Встреча проходит в Доме народных собраний.
Лавров находится в Пекине с официальным визитом 8-9 апреля. Он уже встретился с министром иностранных дел КНР Ван И. В МИД РФ говорили, что Лавров планирует обсудить вопросы двустороннего сотрудничества на международной арене с акцентом на совместную работу в ООН, БРИКС, ШОС, «Группе двадцати», АТЭС и других многосторонних механизмах и форумах. Также планировался обмен мнениями по нескольким вопросам международной безопасности, включая украинский кризис и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
По итогам переговоров Лавров и Ван И подписали план межмидовских консультаций на 2024 г. В ходе пресс-конференции Ван И заявил, что отношения Китая и России становятся более зрелыми, устойчивыми и содержательными. Глава МИД КНР также выразил надежду на скорейшее прекращение огня на Украине. Он отметил, что Пекин поддерживает своевременный созыв международной конференции по урегулированию кризиса на Украине с равноправным участием Москвы и Киева.
Президент РФ Владимир Путин может посетить Китай во второй половине мая 2024 г., рассказали ранее близкий к правительству собеседник «Ведомостей» и источник, знакомый с ходом подготовки документов для визита. Поездка в этом случае станет первым зарубежным визитом после инаугурации.