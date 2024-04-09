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Си Цзиньпин проводит встречу с Лавровым в Пекине

Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин принимает министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который находится с визитом в Китае. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча проходит в Доме народных собраний.

Лавров находится в Пекине с официальным визитом 8-9 апреля. Он уже встретился с министром иностранных дел КНР Ван И. В МИД РФ говорили, что Лавров планирует обсудить вопросы двустороннего сотрудничества на международной арене с акцентом на совместную работу в ООН, БРИКС, ШОС, «Группе двадцати», АТЭС и других многосторонних механизмах и форумах. Также планировался обмен мнениями по нескольким вопросам международной безопасности, включая украинский кризис и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По итогам переговоров Лавров и Ван И подписали план межмидовских консультаций на 2024 г. В ходе пресс-конференции Ван И заявил, что отношения Китая и России становятся более зрелыми, устойчивыми и содержательными. Глава МИД КНР также выразил надежду на скорейшее прекращение огня на Украине. Он отметил, что Пекин поддерживает своевременный созыв международной конференции по урегулированию кризиса на Украине с равноправным участием Москвы и Киева.

Президент РФ Владимир Путин может посетить Китай во второй половине мая 2024 г., рассказали ранее близкий к правительству собеседник «Ведомостей» и источник, знакомый с ходом подготовки документов для визита. Поездка в этом случае станет первым зарубежным визитом после инаугурации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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