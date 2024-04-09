Сергей Лавров приехал в Китай

Одна из них заключается в продолжающемся превалировании политической составляющей сотрудничества над экономической, считает заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин. Основной остается проблема расчетов, затрудненных из-за угрозы вторичных санкций США против китайского финансового сектора. Китайские компании и банки опасаются вторичных санкций. В КНР также не стремятся дополнительно осложнять отношения с ЕС и США, так как эти рынки для них остаются приоритетными. В конце марта стало известно, что несколько китайских банков прекратили принимать платежи в юанях из России. В ходе своего визита в КНР с 4 по 9 апреля министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции в Пекине предупредила китайские банки и компании, что за помощь России в проведении СВО на территории Украины они «столкнутся с серьезными последствиями». Лексютина считает, что, хотя фактор США оказывает влияние на развитие отношений России и Китая, он не решающий. В основе сближения можно в первую очередь назвать высокое взаимодоверие, сформировавшееся за прошедшие годы на высоком уровне. Это взаимное уважение коренных интересов, резюмировала Лексютина.