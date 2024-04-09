/ Политика

Сергей Лавров приехал в Китай

Одна из задач министра – подготовить визит Владимира Путина
Роман Романов
Российский министр обсудит в Китае широкий круг проблем, включая подготовку к визиту Владимира Путина/ Пресс-служба МИД России

В первый день визита в Китай 8 апреля Лавров провел встречу со своим китайским коллегой Ван И. По информации МИД России, во время визита Лавров планирует обсудить вопросы двустороннего сотрудничества на международной арене с акцентом на совместную работу в ООН, БРИКС, ШОС, «Группе двадцати», АТЭС и других многосторонних механизмах и форумах. Также планировался обмен мнениями по нескольким вопросам международной безопасности, включая украинский кризис и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Последний раз Лавров посещал Пекин в октябре 2023 г. во время третьего международного форума «Один пояс – один путь».

Уровень российско-китайских отношений беспрецедентно высокий, говорит главный научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Яна Лексютина. За прошедший год сторонам удалось отладить эффективный механизм торгово-экономического взаимодействия в условиях антироссийских санкций. Эксперт не исключила, что на встрече Лаврова и Ван И может прорабатываться повестка возможной поездки президента Владимира Путина в Китай. В качестве возможных тем для обсуждения она упомянула торгово-экономическое взаимодействие, сотрудничество в сфере энергетики, сельское хозяйство, а также развитие партнерства в Арктике.

Путин может посетить Китай во второй половине мая 2024 г., рассказали близкий к правительству собеседник «Ведомостей» и источник, знакомый с ходом подготовки документов для визита. Поездка в этом случае станет первым зарубежным визитом после инаугурации.

По данным Главного таможенного управления КНР, в 2023 г. товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 26,3% и достиг рекордных $240,11 млрд. Но есть и сложности во взаимодействии стран, отмечают эксперты.

Одна из них заключается в продолжающемся превалировании политической составляющей сотрудничества над экономической, считает заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин. Основной остается проблема расчетов, затрудненных из-за угрозы вторичных санкций США против китайского финансового сектора. Китайские компании и банки опасаются вторичных санкций. В КНР также не стремятся дополнительно осложнять отношения с ЕС и США, так как эти рынки для них остаются приоритетными. В конце марта стало известно, что несколько китайских банков прекратили принимать платежи в юанях из России. В ходе своего визита в КНР с 4 по 9 апреля министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции в Пекине предупредила китайские банки и компании, что за помощь России в проведении СВО на территории Украины они «столкнутся с серьезными последствиями». Лексютина считает, что, хотя фактор США оказывает влияние на развитие отношений России и Китая, он не решающий. В основе сближения можно в первую очередь назвать высокое взаимодоверие, сформировавшееся за прошедшие годы на высоком уровне. Это взаимное уважение коренных интересов, резюмировала Лексютина.

Луконин также отмечает, что из-за несопоставимых масштабов российской и китайской экономик потенциал дальнейшего развития торгово-экономических связей практически исчерпан и для более активной динамики экономических отношений необходимо облегчить допуск российских компаний на китайский рынок, развивать совместные производственные цепочки.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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