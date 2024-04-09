Лавров: Россия и Китай продолжат сотрудничество по антитеррору
Россия и Китай продолжат сотрудничество по антитеррору после теракта в «Крокус сити холле». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД КНР Ван И.
«Благодарю китайскую сторону за соболезнования в связи с терактом в Подмосковье 22 марта этого года, за поддержку борьбы России с терроризмом, все причастные, безусловно, понесут наказание», – сказал он (цитата по ТАСС).
Лавров подчеркнул, что сотрудничество РФ и КНР по контртеррору будет продолжаться в том числе и «в рамках многосторонних институтов».
Министр обратил внимание, что президентские выборы в РФ проходили в условиях внешнего давления со стороны Запада и «всплеска террористических атак» Киева, включая обстрелы российских городов и попытки хакеров «взломать избирательную систему». Несмотря на это, голосование прошло успешно, добавил Лавров.
Теракт в «Крокус сити холле» произошел 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар, его площадь составила 13 000 кв. м. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей.
СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). В настоящее время арестованы 11 человек из числа предполагаемых исполнителей теракта и их пособников, большинство из них – граждане Таджикистана. 8 апреля СК РФ сообщил о получении значимых данных, которые могут свидетельствовать о связи террористов с украинскими спецслужбами. За день до этого в эфире «Первого канала» показали видео, в котором четверо арестованных признались, что планировали бежать на Украину, где им пообещали выплатить денежное вознаграждение за совершенное в Подмосковье преступление.