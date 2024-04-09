Лавров: Россия и Китай продолжат сотрудничество по антитеррору

СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). В настоящее время арестованы 11 человек из числа предполагаемых исполнителей теракта и их пособников, большинство из них – граждане Таджикистана. 8 апреля СК РФ сообщил о получении значимых данных, которые могут свидетельствовать о связи террористов с украинскими спецслужбами. За день до этого в эфире «Первого канала» показали видео, в котором четверо арестованных признались, что планировали бежать на Украину, где им пообещали выплатить денежное вознаграждение за совершенное в Подмосковье преступление.