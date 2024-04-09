Песков не стал конкретизировать даты визита Путина в Китай
Сообщать точные даты визита президента РФ Владимира Путина в Китай пока рано, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом, поездку главы МИД России Сергея Лаврова в КНР можно рассматривать как подготовку предстоящих контактов на высшем уровне, отметил представитель Кремля.
«Действительно, такие контакты планируются и есть понимание в их целесообразности и необходимости, учитывая высокий уровень дружественных отношений между Россией и Китаем. Но пока как-то конкретизировать какие-то сроки мы считаем преждевременным, мы сообщим вам по мере готовности», – сказал Песков.
О том что Путин может осуществить первый зарубежный визит после своей пятой инаугурации в Китай, вероятно, во второй половине мая, первым сообщило агентство Reuters со ссылкой на пять осведомленных источников. Информацию о подготовке подтвердили «Ведомостям» два собеседника, осведомленные о процессе организации визита.
Сейчас в Китае находится Лавров. Он уже встретился со своим коллегой Ван И. Сегодня его также принимает председатель КНР Си Цзиньпин. Ранее в дипведомстве сообщали, что в ходе визита министр планирует обсудить вопросы двустороннего сотрудничества на международной арене с акцентом на совместную работу в ООН, БРИКС, ШОС, «Группе двадцати», АТЭС и других механизмах и форумах. Также возможен обмен мнениями по вопросам международной безопасности, включая украинский кризис и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.