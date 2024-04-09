Песков не стал конкретизировать даты визита Путина в Китай

Сейчас в Китае находится Лавров. Он уже встретился со своим коллегой Ван И. Сегодня его также принимает председатель КНР Си Цзиньпин. Ранее в дипведомстве сообщали, что в ходе визита министр планирует обсудить вопросы двустороннего сотрудничества на международной арене с акцентом на совместную работу в ООН, БРИКС, ШОС, «Группе двадцати», АТЭС и других механизмах и форумах. Также возможен обмен мнениями по вопросам международной безопасности, включая украинский кризис и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.